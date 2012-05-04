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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 12:34 BJT

〔香港个股〕新鸿基地产称非执行董事郭炳湘昨晚被廉政公署拘留,已获保释

路透香港5月4日电---香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)周五称,公司非执行董事郭炳湘于周四晚上,因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留,并已获保释.

新地开市前暂停股份交易,并将于午盘复牌.

新地表示,以上提及的拘留并没有及不会影响集团的正常业务及运作.执行委员会将如常继续负责公司的日常管理及运作.(完)

浏览新鸿基地产其他新闻,请点选[0016.HK-CMN]

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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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