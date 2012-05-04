〔香港热股〕华宝国际复牌重挫,澄清沽空机构质疑后投资者仍持观望(更新版)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(新增分析师评论)
* 华宝复牌后大跌至逾三年半低点
* 公司澄清沽空机构质疑,市场态度仍观望
* 核数师正制作年报,将按规定时间公告
路透香港5月4日电---遭到沽空机构质疑的中国华宝国际(0336.HK)周五复牌,一度重挫逾18%至约三年半低点,之后跌幅缩窄.市场人士表示,公司发出澄清公告后,投资者仍持观望态度,但场内卖压已略减,令股价脱离低点.
在中国从事香精香料生产的华宝国际自上周三起停牌,并于今日复牌.本地时间上午11:24时,该股大跌13.07%至3.46港元,盘初一度重挫18.09%至3.26港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.71%.
"股价跌幅缩减,意味着投资者暂时相信公司的解释,"时富资产管理服务董事总经理姚浩然说,"但投资人宁愿持观望态度,等到公司真的交出成绩单."
分析机构Anonymous Analytics此前撰写报告质疑华宝国际盈利数字不符等多项疑点,华宝国际今早于交易所刊登10页公告就该报告内的质疑一一解释,并表示公司将会按规定在6月底前公告年度业绩.
曾撰写报告质疑超大现代(0682.HK)的Anonymous Analytics在报告中指,华宝国际在内地的盈利数据与其在香港所报告的存在很大差异.华宝所公布的毛利率和营收增长都高于同侪,但其却能维持行业最低的研发开支.此外,不少被视为华宝的客户的公司,甚至乎未曾听过华宝这家公司的名字.[ID:nSH0103047]
华宝在公告中解释,内地与香港盈利数字存在差异,是因为会计准则不同以及年度时间点差异,且公司客户亦为真实.此外,2006年原会计师--德勤会计师行辞任,是因为双方未能就核数师酬金达成共识.公司随即聘请罗兵咸永道会计师事务所,该事务所正在协助审计公司至3月31日止的年度业绩.
"本公司董事会注意到近日市场上一连串针对本公司的负面报导.特此强调,本公司股东及投资者于阅览有关报导时应该采取非常审慎的态度,而有关报导的内容乃误导并扭曲事实."华宝国际称.
该公司同时表示,大股东朱林瑶也会在合乎上市规则的范围内,尽早增持公司股票.现年42岁的朱林瑶曾被"福布斯"评为全球最年轻白手起家的10亿美元级女富豪.
继在美国上市的中国民企受到沽空机构质疑后,香港上市的民企也屡遭信任打击,内蒙古矿业公司--瑞金矿业(0246.HK)去年5月遭南华早报质疑其年报准确度,公司后续虽作出说明,但股份仍自去年5月27日停牌迄今.(完)
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--记者 陈敏/李珊珊; 审校 张喜良
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