〔香港个股〕西部水泥向意大利Italcementi收购水泥资产,引入后者为股东

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港5月4日电---中国西部水泥(2233.HK)周五公布,将以5.04亿元人民币代价向意大利水泥集团ItalcementiITAI.MI附属收购水泥资产,公司将以发行新股悉数支付代价,而Italcementi将成为持有西部水泥6.25%股权的间接股东.
西部水泥今天逆市造好,早盘收高3.26%,报1.9港元,过去一个月累计涨一成.
公司的声明称,根据协议,公司将向Italcementi旗下的Cimfra China收购富平水泥的100%股权.公司将按每股2.1815港元向Cimfra China发行2.842亿股新股支付收购代价.发行价较公司周四收盘价1.84港元溢价18.6%.
完成后,Cimfra China将持有西部水泥经扩大后已发行股本的6.25%.
富平水泥拥有一条位于陕西省渭南区的水泥生产线,年产量达20万吨.而该公司亦持有实丰水泥厂的35%股权.实丰水泥其余65%股权由西部水泥拥有.
西部水泥表示,收购可巩固公司于陕西省东部之领导地位,并可提高整体收益和盈利能力.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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