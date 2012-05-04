〔香港热股〕新鸿基地产复牌曾跌逾2%,公司非执行董事郭炳湘卷入廉署调查

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港5月4日电---香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)再有高层卷入涉嫌贪污,公司非执行董事郭炳湘于周四晚上,因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留,并已获保释.新地周五午盘复牌,股价应声下挫,最多曾跌逾2%.
新地及其附属公司新意网(8008.HK)早盘开市前暂停买卖.新地中午发出公告称郭炳湘遭廉署拘留但已获保释,并指有关拘留并没有及不会影响集团的正常业务及运作.执行委员会将如常继续负责公司的日常管理及运作.新地表示,董事局于今天召开了会议考虑该事宜,此前先后遭廉署拘留的陈钜源、郭炳江、郭炳联和郭炳湘均没有出席.
新地复牌后,午盘初段股价最多曾跌2.1%,至92.3港元,股价反覆上落.香港时间13:06跌幅收窄至1.27%,报93.1港元.新意网则继续停牌.
郭炳湘此前曾担任新地主席兼行政总裁,但于2008年遭罢免.其后主席一职由其母亲邝肖卿出任,直至去年9月才交棒予郭炳湘的两名弟弟郭炳江、郭炳联.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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