〔香港经济〕首季访港旅客按年增15.6%,香港旅游力道仍强劲

路透香港5月4日电---香港旅游发展局周五表示,1-3月访港旅客人次为1,122万,按年增长15.6%.此也较去年同期增速12.6%快,显示香港旅游力道仍强劲.

根据旅发局资料,首季度来自中国内地的访客人次达到789.5万,按年增21.1%;其中3月人次为249.7万,按年增24.3%.

香港的零售及服务业高度依赖访港游客,特别是来自于内地.今年3月的零售业总销售值及总销售数量,分别按年增长17.3%和13.4%,反映旅客消费和本地消费意欲相当畅旺.[ID:nSH0103831]

香港化妆品零售商--莎莎国际控股(0178.HK)稍早表示,其4月29日至5月1日的"五一劳动节"假期香港及澳门零售额按年增长至近15%,符合集团预期.该公司主席兼行政总裁郭少明并称,随着近年内地劳动节假期缩短,内地旅客访港日子逐渐分散,黄金周效应已逐渐淡化.

旅发局此前曾预估,继前两年高速增长后,今年访港旅客人数料放缓至单位数成长.去年达到4,192万人次的历史新高,按年增长16.4%.[ID:nSH0098559](完)