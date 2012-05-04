〔香港个股〕阿曼石油已经以每股4.1港元出售中国燃气股份--证监会

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港5月4日电---根据香港证监会的资料显示,中国燃气(0384.HK)其中一名主要股东--阿曼国家石油有限公司(Oman Oil Company S.A.O.C.)已经按每股4.1港元,出售其所持全部中国燃气的股份.
资料显示,阿曼石油于5月3日出售其所持约2.38亿股股份,涉资约9.7亿港元.本次减持后,其持股由原来的5.42%降至零.
出售价较中国燃气周四收盘价3.9港元,有5.1%溢价.
中国燃气此前获中国石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)的财团提出以每股3.5港元收购股份.
中国燃气周五午盘中段跌1.03%,报3.86港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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