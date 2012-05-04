〔香港个股〕阿曼石油出售中国燃气股份的交易中,买家为北京控股--消息

路透香港5月4日电---据两名了解情况的消息人士周五对路透表示,在阿曼国家石油有限公司(Oman Oil Company S.A.O.C.)出售所持中国燃气(0384.HK)股份的交易中,买家为北京控股(0392.HK).

消息人士并称,有关交易已经向香港联交所进行申报,但未有解释购买股份的原因.

香港证监会稍早的资料显示,阿曼石油按每股4.1港元,出售其所持全部中国燃气约2.38亿股的股份,涉资约9.7亿港元.但并披露买家.[ID:nSH0104065](完)

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