〔香港个股〕北控集团高价收购阿曼石油持股,跃升为中国燃气第三大股东(更新版)

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* 阿曼石油以每股4.1港元悉数出售中国燃气的持股

* 北控集团除购入阿曼石油的持股,还在市场上购入中国燃气股份

* 北控集团已持有中国燃气8.96%的股权,一跃而成第三大股东

* 分析师称,事件令中石化财团收购中国燃气更添不明朗

记者 雷美珍

路透香港5月4日电---中国石化(0386.HK)财团对中国燃气(0384.HK)的收购要约仍处胶着状态之际,中国燃气一名主要股东--阿曼国家石油有限公司(Oman Oil)全身而退,高价转让股份予另一家中资企业北京控股集团.这令中石化财团对中国燃气的收购增添不明朗因素.

综合证监会和联交所的资料显示,阿曼石油于5月3日(周四)按每股4.1港元,出售约2.38亿股中国燃气的股份,涉资约9.7亿港元.同日北控集团申报其已持有中国燃气共约8.96%的股权,成为继富地石油FOOI.L和韩国SK E&S之后的第三大股东.

北控集团为北京市政府在港企业,亦为上市的北京控股(0392.HK)母公司.北京控股执行董事谭振辉周五对路透称,"母公司购入阿曼石油持有中国燃气约5.1%的股份,而母公司此举为价值投资行为."

北控集团除了购入阿曼石油的持股,周四还按平均每股3.87港元,在市场上购入中国燃气约1,138万股股份,涉资4,406万港元.根据联交所规定,任何投资者首次持有一家上市公司逾5%股权,均须在三个交易日内向联交所申报.

而本次增持后,北控集团持有中国燃气共约3.93亿股股份,持股比例由原来的3.28%升至8.96%,一跃而成中国燃气的第三大股东,且其股东身份正值敏感时刻首度曝光.

京华山一研究部主管彭伟新称,北控集团购入阿曼石油持股的价格,较中国石化(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)财团的出价3.5港元高出17%,令后者的收购要约变得更不吸引.

"相信中石化财团不可能将对中国燃气的出价提高至4.1港元或以上,"他说,"换言之,这次阿曼与北控集团的交易,意味着中石化财团入主中国燃气的可能性为零."

中石化财团虽然保留修改中国燃气要约条款的权利,但市场人士普遍认为,财团提高要约价机会不大.

**料中石化财团提价机会不大**

事实上,阿曼石油是次以4.1港元出售中国燃气的股份,是中国燃气最近17个月交易价的最高水平.

阿曼石油早于2007年持有中国燃气的股份,故购入成本相对很低.最后一次增持为2007年5月,当时阿曼石油以每股1.767港元购入约1,365万股中国燃气的股份.若以此计算,阿曼石油的持股至少升值1.3倍.

阿曼石油与中国燃气原本计划设立合资公司,并将合资公司发展成为亚洲能源进口商及生产商.中国燃气联席董事总经理梁永昌对路透称,由于某些条件未能符合,合资公司计划至今仍未落实.

北控集团透过北京控股经营天然气管道及城市燃气供应业务,市场一直期待北京控股以并购方式扩展天然气业务.是次母公司投资中国燃气,短期来说对上市公司没有太大影响.

惟北京控股今天仍逆市升4.72%,报45.5港元.

中银国际分析师王培称,北京控股目前的天然气业务集中在北京市,如果将来透过中国燃气扩展至其他城市,布局合理.

此前中石化财团将收购中国燃气要约的最后截止日期再度延长至2012年7月6日,而新奥能源的股东通函寄发期限亦押后至5月31日.

去年12月,新奥与中国石化的财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟收购建议被中国燃气的董事会称为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值".由于要约未获中国燃气董事会推荐,现要等待五项先决条件完成,其中包括尽职审查、中国商务部反垄断审批等等,要约才能正式呈予中国燃气股东考虑.

中国燃气周五收盘持平于3.9港元.新奥能源则升0.37%,报27港元;中石化H股跌0.61%,报8.17港元.(完)

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