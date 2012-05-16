〔背景资料〕历任香港特首管治下的主要房屋政策和楼价变化

路透香港5月16日电---香港回归即将踏入第15年,期间经济和房地产市场均经历了高低跌宕.以下为历届特首在任期间的主要楼市措施及期间的楼价变化,及候任特首梁振英针对房地产的政纲:

*董建华*

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在任时间:1997年7月至2005年3月

期间住宅楼价变幅:下跌50%^

任内主要房屋政策:

1997年10月 宣布"八万五"的房屋政策,每年兴建的公、私营房屋不少于8.5万个,以达至于10年内全港七成家庭可以自置居所;增加铁路上盖及市区重建建筑密度.

1998年6月 因楼价大跌,政府宣布暂停土地拍卖及招标.

2000年6月 董建华在接受传媒访问时说,于1998年就没有再说过"八万五",所以该政策早已不存在.

2002年11月 推出稳定楼市措施,包括永久停止定期卖地、停建居者有其屋.

2003年底 宣布以勾地表形式(从土地申请表中申请出售土地)恢复卖地.

2004年6月 房屋委员会宣布终止对低收入家庭的置业资助贷款计划,政府进一步退出干预楼市.

*曾荫权*

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在任时间:2005年6月至2012年6月底

期间住宅楼价变幅:升84%^

任内主要房屋政策:

2010年2月 调高2,000万港元以上豪宅印花税率至4.25%.

2010年4月 推出被称为"九招12式"的监管一手住宅买卖规管.

2010年8月 收紧1,200万港元以上物业按揭成数,由七成降至六成;禁止一手住宅以私人名义"摩货"(Confirmor,即在物业未完成交易前转售)方式出售.

2010年10月 宣布推出先租后买的"置安心资助房屋计划";将房地产于投资移民的投资资产类别中剔除.

2010年11月 向6个月内、6-12个月及12-24个月转售的物业,开征15%、10%和5%的额外印花税;进一步收紧物业按揭成数,其中1,200万港元以上物业按揭成数降至五成.

2011年6月 进一步收紧物业按揭成数,五成物业按揭成数范围扩大至由1,000万港元以上物业.

2011年10 宣布复建居屋.

*梁振英*

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在任时间:2012年7月1日起,任期五年

竞选时提出的部份房地产政纲:

1. 制定长远房屋策略,每五年检讨一次.根据定期进行的住屋需求评估,订下可持续的公私营土地及房屋供应计划.

2. 为中产家庭,延长自置居所贷款利息扣税年期至20年,免税额由每年10万港元增加至15万港元.

3. 当私人楼宇供应充足时,政府可考虑推行"低息"或"免息"贷款计划,协助合资格的中产家庭在私人物业市场购买自住居所.

4. 增加拨地,兴建中产长者退休居所,以应付人口日益老化衍生的需求.

5. 在复建居屋的新单位推出前,每年从"白表申请者"中抽出5,000名,容许他们在第二市场购买居屋.

6. 加快完成现届政府已公布未来五年兴建的7.5万间公屋,把计划在后期落成的一半单位,约3.5万间,提前一年落成.

7. 适量增建公屋,确保家庭申请者及35岁以上"非长者一人申请者"的平均轮候时间同为三年;并缩短35岁以下"非长者一人申请者"的轮候时间.

8. 研究推出"港人港地"政策,如住宅市场过热,选择符合中产阶层住屋需要的政府土地,在卖地条款中规定在建成后的住宅单位,只可出售予香港居民(包括永久及非永久居民),以协助入息高于居屋上限的香港居民置业安居.

注: ^ 以中原城市领先指数(CCL)的变幅计算.

^ 截至2012年5月6日止的CCL变幅计算. (完)