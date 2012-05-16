〔香港个股〕昆仑能源称与中石油没计划参与中国燃气的并购

路透香港5月16日电---中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下香港子公司--昆仑能源有限公司(0135.HK)周三称,其与母公司中国石油没有计划要参与中国燃气(0384.HK)的并购

昆仑能源主席兼中石油董事会秘书李华林在周年股东大会后向记者作以上表示.

随着中国天然气价改革进一步深入,天然气分销业务更加有利可图.此前中国第二大油气生产商--中国石化(0386.HK)联同新奥能源(2688.HK)提出收购中国燃气仍处于胶着状态之际,昆仑能源的业务伙伴北京控股(0392.HK)的母公司北京控股集团突然加入战团,不断在市场上吸纳中国燃气的股份,事件更引起投行猜测,最终有可能演变成为中国两大石油巨头对中国燃气的争夺战.

昆仑能源正从上游油气勘探开发逐步向天然气业务转型,主要于中国销售天然气、液化天然气加工及储运以及输送天然气.(完)

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