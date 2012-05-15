《香港报摘》--经济日报5月15日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--市场对希腊退出欧元区的预期升温,与德国执政党在地方选举大败,欧债危机持续恶化,避险意识狂飙,美元大升及油金等商品急挫,商品及金融股带动欧美股市大跌,道指曾挫159点,尾市跌幅稍收窄.
* 其他:
--自3月中起因重组及洽谈投资者而停牌的泰山石化(1192.HK),去年全年业绩除亏损增加外,核数师更表示不作出意见,因其流动负债较流动资产多出逾12亿港元,对泰山石化的持续经营能力存疑.泰山石化昨复牌后单日蒸发三分一市值.
--银行公会代表昨日与人民银行深圳支行代表会面,消息指人行代表提出废除在岸人民币(CNY)平盘机制的意见,亦对修改《清算协议》抱开放态度,反映内地弹性处理离岸人民币业务的意向.一旦平盘机制废除,中银香港(2388.HK)的独家清算行角色必受影响.
--阿里巴巴1688.HK私有化的股东特别大会下周举行,昨宣布获持可投票股权约11%的私募基金股东Davidson Kempner支持,增加获通过机会.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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