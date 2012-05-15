《香港报摘》--经济日报5月15日

* 要闻版头条:

--市场对希腊退出欧元区的预期升温,与德国执政党在地方选举大败,欧债危机持续恶化,避险意识狂飙,美元大升及油金等商品急挫,商品及金融股带动欧美股市大跌,道指曾挫159点,尾市跌幅稍收窄.

* 其他:

--自3月中起因重组及洽谈投资者而停牌的泰山石化(1192.HK),去年全年业绩除亏损增加外,核数师更表示不作出意见,因其流动负债较流动资产多出逾12亿港元,对泰山石化的持续经营能力存疑.泰山石化昨复牌后单日蒸发三分一市值.

--银行公会代表昨日与人民银行深圳支行代表会面,消息指人行代表提出废除在岸人民币(CNY)平盘机制的意见,亦对修改《清算协议》抱开放态度,反映内地弹性处理离岸人民币业务的意向.一旦平盘机制废除,中银香港(2388.HK)的独家清算行角色必受影响.

--阿里巴巴1688.HK私有化的股东特别大会下周举行,昨宣布获持可投票股权约11%的私募基金股东Davidson Kempner支持,增加获通过机会.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进

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