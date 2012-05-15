《香港报摘》--信报5月15日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--希腊可能下月要重新大选,令该国今夏退出欧罗区的揣测甚嚣尘上.由于担心希腊风波会引发雷曼兄弟倒闭后最严重的市场动荡,各类风险资产遭拆仓抛售.欧美股市下跌,欧罗见四个月低位,澳元兑美元创五个月新低.
* 其他:
--富豪酒店(0078.HK)主席兼行政总裁罗旭瑞昨天表示,集团在香港有三个酒店项目即将落成,正考虑将项目注入富豪产业信托(1881.HK),并计划斥资扩建富豪东方酒店.而早前根据回购要约,富豪酒店方面需回购信托的100%基金单位,罗旭瑞表示会在适当时侯回购.
--中国平安(2318.HK)(601318.SS)由员工间接持有A股的减持问题,透过把股份售予四家内地的长期投资者,终于得到解决,估计可套现167亿元人民币.集团表示,余下相关A股的转让问题已达成意向,暗示不久将出售余下股份.
--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山(John Slosar)指出,今年经济舱票价平均已下跌8%至10%,以维持市场竞争力;国泰并安排更多深夜来回航班以节省成本.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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