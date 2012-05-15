《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月15日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港5月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7657港元HKD=) 美国股市股周一收低,道琼工业指数.DJI收跌125.25点,或0.98%,至12,695.35点;投资人遭受一记组合拳打击,一是欧元区政治动荡不断加剧,另一个是中国经济放缓的幅度可能超过预期.[ID:nSB1545204] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 187.160 -3.03 33492 14.534 -0.72 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.520 -2.50 105378 3.268 -1.57 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.430 -1.32 213131 86.091 -0.87 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.270 -3.07 170244 19.295 -0.44 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 131.180 -2.74 57189 10.187 -0.71 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 96.850 -2.05 37291 7.521 -0.38 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.750 -1.11 426994 67.950 0.37 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 50.720 0.34 40004 3.939 -1.04 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.190 -0.86 189616 12.573 -0.85 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 17.710 -5.09 77753 13.753 -2.32 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.760 -0.71 24613 4.613 -1.22 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.010 -3.89 5110 3.418 -1.20 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.950 -2.45 11749 1.239 -50.45 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.390 -1.24 103764 0.371 -3.58 (完) --整理 梁慧仪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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