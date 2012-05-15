《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月15日

路透香港5月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7657港元HKD=) 美国股市股周一收低,道琼工业指数.DJI收跌125.25点,或0.98%,至12,695.35点;投资人遭受一记组合拳打击,一是欧元区政治动荡不断加剧,另一个是中国经济放缓的幅度可能超过预期.[ID:nSB1545204] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 187.160 -3.03 33492 14.534 -0.72 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.520 -2.50 105378 3.268 -1.57 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.430 -1.32 213131 86.091 -0.87 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 37.270 -3.07 170244 19.295 -0.44 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 131.180 -2.74 57189 10.187 -0.71 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 96.850 -2.05 37291 7.521 -0.38 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.750 -1.11 426994 67.950 0.37 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 50.720 0.34 40004 3.939 -1.04 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.190 -0.86 189616 12.573 -0.85 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 17.710 -5.09 77753 13.753 -2.32 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.760 -0.71 24613 4.613 -1.22 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.010 -3.89 5110 3.418 -1.20 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.950 -2.45 11749 1.239 -50.45 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.390 -1.24 103764 0.371 -3.58 (完) --整理 梁慧仪