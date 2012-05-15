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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月15日

路透香港5月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7657港元HKD=)

  美国股市股周一收低,道琼工业指数.DJI收跌125.25点,或0.98%,至12,695.35点;投资人遭受一记组合拳打击,一是欧元区政治动荡不断加剧,另一个是中国经济放缓的幅度可能超过预期.[ID:nSB1545204] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  187.160   -3.03      33492            14.534      -0.72
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.520   -2.50     105378             3.268      -1.57
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.430   -1.32     213131            86.091      -0.87
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   37.270   -3.07     170244            19.295      -0.44
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  131.180   -2.74      57189            10.187      -0.71
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   96.850   -2.05      37291             7.521      -0.38
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.750   -1.11     426994            67.950       0.37
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   50.720    0.34      40004             3.939      -1.04
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.190   -0.86     189616            12.573      -0.85
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   17.710   -5.09      77753            13.753      -2.32
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.760   -0.71      24613             4.613      -1.22
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.010   -3.89       5110             3.418      -1.20
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.950   -2.45      11749             1.239     -50.45
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.390   -1.24     103764             0.371      -3.58 (完)

  --整理 梁慧仪

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