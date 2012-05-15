〔香港个股〕中芯国际拟与北京市政府组晶圆生产企业合营

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港5月15日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)周二宣布,将于今天与北京市政府就成立合资企业签署框架协议,该合资企业的目标月产能为7万块12寸晶圆.
公司的声明称,将于今天与北京经济和信息化委员会、北京开发区管委会订立无法律约束力合作框架文件,以成立该合资企业,以开发及营运上述项目.
该项目分两个阶段开发,重点生产45至20纳米集成电路,冀能最终达致约每月7万块12寸晶圆的产能.但中芯国际未有透露项目的投资金额.
中芯国际透过全资附属中芯北京,于1994年9月开始在北京经济技术开发区生产12寸芯片,于2006年、2009年及2011年分别开始量产90纳米产品、65纳米产品及55纳米产品.
公司表示,通过与北京市政府合作,在现有生产地点打造新的且更为先进的生产设施,令中芯北京可扩大生产规模,减省生产成本.
中芯国际周一收报0.385港元,过去一个月下跌7.3%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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