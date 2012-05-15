〔香港个股〕中芯国际拟与北京市政府组晶圆生产企业合营

路透香港5月15日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)周二宣布,将于今天与北京市政府就成立合资企业签署框架协议,该合资企业的目标月产能为7万块12寸晶圆.

公司的声明称,将于今天与北京经济和信息化委员会、北京开发区管委会订立无法律约束力合作框架文件,以成立该合资企业,以开发及营运上述项目.

该项目分两个阶段开发,重点生产45至20纳米集成电路,冀能最终达致约每月7万块12寸晶圆的产能.但中芯国际未有透露项目的投资金额.

中芯国际透过全资附属中芯北京,于1994年9月开始在北京经济技术开发区生产12寸芯片,于2006年、2009年及2011年分别开始量产90纳米产品、65纳米产品及55纳米产品.

公司表示,通过与北京市政府合作,在现有生产地点打造新的且更为先进的生产设施,令中芯北京可扩大生产规模,减省生产成本.

中芯国际周一收报0.385港元,过去一个月下跌7.3%.(完)

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