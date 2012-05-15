《香港报摘》--其他报纸重要消息5月15日

* 明报:

--有中资券商高层透露,近日向中国证监会建议,以现有QDII(合资格境内机构投资者)额度,允许内地专业投资者直接来香港买港股,称为"专项QDII",中证监主席郭树清对此反应正面,态度积极.

--市场消息透露,万科(000002.SZ)200002.SZ计划以南联地产(1036.HK)为融资平台,发展旗下写字楼、商场等的商用物业,未来亦会注入超豪华住宅发展项目,以利用海外资金,拓展内地市场.

* 星岛日报:

--有消息指,国泰航空(0293.HK)正研究取消对时薪制机舱服务员,未做满每月70小时飞行,也可获支底薪的保证,有机会只按员工实际飞行时数发薪,令员工薪酬大减.国泰发言人证实,正研究解决愈来愈多机舱服务员每月飞行时数甚低,导致双倍支薪的情况.

--匹克体育(1968.HK)公司首席执行官许志华表示,目前该公司库存正在减少,冀于今年底消化存货;又指4月至5月的同店销售按季虽然持平,按年则有所增长.

* 苹果日报:

--希慎兴业(0014.HK)主席利蕴莲表示,旗下8月开幕的铜锣湾希慎广场,目前零售舖出租率达95%,写字楼则只租出六层楼面,承租比率为40%,但集团不担心亦不急于放租.

* 东方日报:

--消息人士透露,按证公司小型贷款试验计划,拟于6月最后一周推出,最长年期5年,最长免还款期可达一年.

--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)公布,4月份煤炭销售3,680万吨,按年升14.6%;首4个月累计销售量1.453亿吨,增加15.8%;4月份商品煤产量2,450万吨,上升12.9%,首4个月累计产量1.036亿吨,上升12.5%.

* 文汇报:

--据悉,莱商银行行长谭乐清指该行资产总额已达到374.08亿元人民币,并计划在条件成熟时启动上市,香港是其首选地.

* 大公报:

--中国秦发(0866.HK)公布,首季煤炭贸易量381.2万吨,升32.9%,主要来自华美奥能源煤炭生产增加所致.煤炭平均销售价每吨507元人民币,下跌17%.

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)公布,今年1至4月的累计原保险保费收入约1,330亿元人民币,较2011年同期录得的1,454亿元人民币,减少124亿元人民币或8.53%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]