〔香港个股〕阿里巴巴获基金股东支持就私有化建议投赞成票

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港5月15日电---中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK表示,就私有化建议持有约11.5%表决权的私募基金股东Davidson Kempner European Partners, LLP已同意就私有化建议投赞成票.
阿里巴巴母公司阿里巴巴集团今年2月提出,以每股13.5港元的价格,收购余下27.03%其和一致行动人士尚未持有的阿里巴巴股份,并拟在私有化后将阿里巴巴自联交所除牌.阿里巴巴将于下周三(23日)就私有化建议举行法院会议和特别股东大会.
公司的声明称,持有阿里巴巴已发行股本约4.57%,或占私有化计划股份约16.77%的基金股东Davidson Kempner已同意就私有化建议投赞成票.在上述股份中,Davidson Kempner有权投票的股数占公司已发行股本约3.12%,或占私有划计划股份约11.47%.
根据规定,阿里巴巴须在私有化的法院会议中取得不少于75%的计划股份价值的计划股东人数的大多数,以投票方式批准,并在之后的特别股东会上,获不少于四分之三的股东投票赞成方可获通过.
阿里巴巴周一收报13.3港元,较其私有化价格仍低1.5%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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