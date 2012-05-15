〔香港个股〕阿里巴巴获基金股东支持就私有化建议投赞成票

路透香港5月15日电---中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK表示,就私有化建议持有约11.5%表决权的私募基金股东Davidson Kempner European Partners, LLP已同意就私有化建议投赞成票.

阿里巴巴母公司阿里巴巴集团今年2月提出,以每股13.5港元的价格,收购余下27.03%其和一致行动人士尚未持有的阿里巴巴股份,并拟在私有化后将阿里巴巴自联交所除牌.阿里巴巴将于下周三(23日)就私有化建议举行法院会议和特别股东大会.

公司的声明称,持有阿里巴巴已发行股本约4.57%,或占私有化计划股份约16.77%的基金股东Davidson Kempner已同意就私有化建议投赞成票.在上述股份中,Davidson Kempner有权投票的股数占公司已发行股本约3.12%,或占私有划计划股份约11.47%.

根据规定,阿里巴巴须在私有化的法院会议中取得不少于75%的计划股份价值的计划股东人数的大多数,以投票方式批准,并在之后的特别股东会上,获不少于四分之三的股东投票赞成方可获通过.

阿里巴巴周一收报13.3港元,较其私有化价格仍低1.5%.(完)

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