〔港报社评〕欧元跌势难止,环球市场遭殃--经济日报5月15日

希腊可能被踢出欧元区,震动环球金融市场,欧元兑美元昨亦跌穿1.29关口,市场关注欧元能否像今年初般坚守1.26大关.惟现时欧洲政经形势都较年初更差,欧元今年内或低试1.2水平,环球资产市场恐持续受压.

政治方面,双底衰退,失业率飙升,各国紧缩削福利开支等,都令欧洲民众对现况,现政府的怨气与怒火急升,不论极左抑或极右势力都乘时抬头,极端政治势力抬头恐成事不足,败事有余,因极端政策更难取得政府与国会共识,希腊各政党无法组成联合政府就是显例,遑论要协力缓解债务危机与再衰退.

雪上加霜的是欧洲经济走势较预期更差,除11个国家已陷双底衰退外,龙头德国亦处再衰退边缘,此外,纵然美国储局加推第三轮量宽或其他放水措施,但因政经掣肘多,放水力度势将有限,应不会重演美元与欧元轮流弱势的故况,欧元弱势将更明显.

欧洲政经动荡加上欧央大印钞,欧元要再守兑1.26美元关口甚难,未来3-6个月更可能持续下跌,年底前或下试1.2大关.由此而值得关注的是,欧元弱势令美元走强,环球股,汇,商品市场过往因美元弱势而上升的游戏不单难再出现,未来数月更可能出现相反走势,即环球股市,新兴国与资源国货币,商品皆因强美元而续挫.

小投资者要趋吉避凶,须密切注视欧元跌势将有多快,多深.(A08)