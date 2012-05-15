〔港报社评〕梁班子若非唯才是用变革憧憬将蒙上阴影--明报5月15日

近日,围绕文化局长人选,文化界有不少讨论,传闻候任特首梁振英所属意司局长人选,有不少阻滞,若属实,则梁振英能否物色能人干才协助施政,推动变革,为香港带来新希望和新气象,就存在疑问.期望中国放手让梁振英组班,不应以主观意志强加给梁振英,梁则要坚持用人唯才原则,罗致好手为新政府效力,不应有太多其他考虑,以组成一支有真材实料的管治队伍.

据传闻原任香港艺术发展局主席马逢国,当代文化中心总监黄英琦原本都是文化局长热门人选,不过,最新行情两人已经出局,现任民政事务局副局长许晓晖将会升级,出任文化局长.若传闻属实,值得商榷.

马逢国与黄英琦与文化界渊源甚深,在文化界有地位,乃局长的重要条件,这在文化界有较广泛共识.许晓晖并无文化界相关经验,基本上是文化界新丁,文化局长并非只做资源分配,必须有视野,方向和策略,看不到许晓晖有此能力,若由她主持文化局,有点乱点鸳鸯谱之感.

必须指出的是,许晓晖在民政事务局副局长任内,政绩乏善足陈,却获升级担正局长,负责一个全新的政策局,连萧规曹随的模式也没有,若梁振英找她当局长,不禁使人怀疑他隆重其事地设立文化局,究竟是门面工夫抑或真的要大展拳脚.

有报道说,梁振英原属意黄英琦任文化局长,但是个别政党与她有宿怨,又指她与民主派较接近,提出反对而使黄英琦中箭下马云云.若说法属实,则显示梁振英组班遭受政治势力干扰,也有一只手在幕后操纵.

除了中国要有包容胸怀,梁振英就司局长人选要本诸一个原则,不应有用人唯才以外的考虑,否则能人干才会被拒诸门外.若有不合理干扰,梁振英应该据理力争.未来5年是由梁振英担大旗,既然他当选特首,就应该放手让他组织管治队伍,由他承担施政的得失成败,这样,对各方面都公平.(A02)