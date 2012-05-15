〔港报社评〕希腊倘弃用欧罗银行挤兑潮堪忧--信报5月15日

希腊国会选举迄今,获票最高三大政党均无法成功组阁,极可能需要6月重选.一旦重选,反紧缩的左翼联盟大有机会进占上风,增加得票率,最终上台主政,推翻目前紧缩政策,以致无法取得欧盟和国基会的贷款援助,令希腊债务违约并退出欧罗区,这个市场噩梦隐隐然有成真之势.

对于希腊是否退出欧罗区,区内多国央行行长对此已不再忌讳,避而不谈.据媒体引述爱尔兰央行行长霍诺汉表示,希腊退出欧罗区的影响,在技术上可控,却肯定重创整个欧罗区的信心.

可以想像,倘若希腊退出欧罗区,弃用欧罗,重新使用本国货币德拉克马,该国货币和资产势必急剧贬值,原以欧罗计价的债务实质价值会大幅上升,难免造成银行系统崩溃,触发可怕的银行挤兑潮,整个金融体系都会危如累卵,摇摇欲坠.

因此,若希腊最终选择债务违约,无论是自愿或被迫退出欧罗区,很快令银行体系走上崩败之路,系统性风险一发难以收拾,相信哪一个政党上台执政,都很难维持社会和经济正常运行,当危机的破坏力外溢,恐怕欧罗区都会受到激烈震荡.

照发展形势看,希腊退出欧罗区的影响,国债损失在技术上或可控,但私人部门债务和银行系统性风险所产生的连锁性和传导性风险,后果却难以逆料.上月希腊四大银行公布业绩,至3月底年度,合共录得逾280亿欧罗巨大损失,主因在于3月生效的减记换债,令银行的资产负债表迭遭重创.

如今希腊的选择成为欧洲一体化历史进程一次重大转折点.若希腊退出欧罗区,不仅触发银行系统性风险席卷欧洲,希腊重新使用本币,并以持续大幅贬值来纾解债务,使之收缩到”可负担”的能力范围,无疑产生示范效应,传染给其他欧猪国家,令欧罗区分崩离析,欧洲恐怕也将再一次分裂.(A02)