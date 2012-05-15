〔港报社评〕希腊倘弃用欧罗银行挤兑潮堪忧--信报5月15日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
希腊国会选举迄今,获票最高三大政党均无法成功组阁,极可能需要6月重选.一旦重选,反紧缩的左翼联盟大有机会进占上风,增加得票率,最终上台主政,推翻目前紧缩政策,以致无法取得欧盟和国基会的贷款援助,令希腊债务违约并退出欧罗区,这个市场噩梦隐隐然有成真之势.
对于希腊是否退出欧罗区,区内多国央行行长对此已不再忌讳,避而不谈.据媒体引述爱尔兰央行行长霍诺汉表示,希腊退出欧罗区的影响,在技术上可控,却肯定重创整个欧罗区的信心.
可以想像,倘若希腊退出欧罗区,弃用欧罗,重新使用本国货币德拉克马,该国货币和资产势必急剧贬值,原以欧罗计价的债务实质价值会大幅上升,难免造成银行系统崩溃,触发可怕的银行挤兑潮,整个金融体系都会危如累卵,摇摇欲坠.
因此,若希腊最终选择债务违约,无论是自愿或被迫退出欧罗区,很快令银行体系走上崩败之路,系统性风险一发难以收拾,相信哪一个政党上台执政,都很难维持社会和经济正常运行,当危机的破坏力外溢,恐怕欧罗区都会受到激烈震荡.
照发展形势看,希腊退出欧罗区的影响,国债损失在技术上或可控,但私人部门债务和银行系统性风险所产生的连锁性和传导性风险,后果却难以逆料.上月希腊四大银行公布业绩,至3月底年度,合共录得逾280亿欧罗巨大损失,主因在于3月生效的减记换债,令银行的资产负债表迭遭重创.
如今希腊的选择成为欧洲一体化历史进程一次重大转折点.若希腊退出欧罗区,不仅触发银行系统性风险席卷欧洲,希腊重新使用本币,并以持续大幅贬值来纾解债务,使之收缩到”可负担”的能力范围,无疑产生示范效应,传染给其他欧猪国家,令欧罗区分崩离析,欧洲恐怕也将再一次分裂.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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