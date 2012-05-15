〔港报社评〕加薪应顾及民情,责须与时俱进--文汇报5月15日

香港政制及内地事务局局长谭志源昨日宣布,行政会议已经同意独立委员会就第4届香港政府政治委任官员薪酬条款的建议,经修订后,下届局长的薪酬将在2002年的薪酬水平上增加8.1%.重要的是,问责制亦需要因应政治社会形势的改变而与时俱进,尤其要加强问责官员面向社区,加强与社会各界的沟通,推动问责团队与公务员系统的配合,为新一届政府落实各项政策争取广泛支持,令社会觉得加薪物有所值.

本港自2002年引入问责制,目的是吸纳不同界别的人才服务政府,改善施政效率,彰显对市民问责的精神.因此,如何发挥好问责制的优势,才是社会最应关注的重点.过去,问责制其中一个受诟病的地方,是政治助理的薪酬竟高于高级政务官,但具体工作却不明确,难以衡功量值.为此,报告提出将政治助理的薪酬调低至每月上限10万港元,并指出其职权将会有所改变,处理更多在地区层面与市民接触,游说,蒐集意见及解释政策的工作.这次调整不但回应了市民的意见,而且令政治助理的工作更加明确,以落区接触市民解释政策为主,有利新届政府更好地掌握民意,提升施政水平,也令问责制更能回应社会的诉求.