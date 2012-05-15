〔港报社评〕加薪应顾及民情,责须与时俱进--文汇报5月15日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
香港政制及内地事务局局长谭志源昨日宣布,行政会议已经同意独立委员会就第4届香港政府政治委任官员薪酬条款的建议,经修订后,下届局长的薪酬将在2002年的薪酬水平上增加8.1%.重要的是,问责制亦需要因应政治社会形势的改变而与时俱进,尤其要加强问责官员面向社区,加强与社会各界的沟通,推动问责团队与公务员系统的配合,为新一届政府落实各项政策争取广泛支持,令社会觉得加薪物有所值.
本港自2002年引入问责制,目的是吸纳不同界别的人才服务政府,改善施政效率,彰显对市民问责的精神.因此,如何发挥好问责制的优势,才是社会最应关注的重点.过去,问责制其中一个受诟病的地方,是政治助理的薪酬竟高于高级政务官,但具体工作却不明确,难以衡功量值.为此,报告提出将政治助理的薪酬调低至每月上限10万港元,并指出其职权将会有所改变,处理更多在地区层面与市民接触,游说,蒐集意见及解释政策的工作.这次调整不但回应了市民的意见,而且令政治助理的工作更加明确,以落区接触市民解释政策为主,有利新届政府更好地掌握民意,提升施政水平,也令问责制更能回应社会的诉求.
问责制的一大原意是为香港培育政治人才,提供政府职位予年轻人才吸取经验.如何吸引更多有志之士加入政府,并且设立旋转门制度,令人才可以在不同机构及范畴内流动,更好地服务香港,也是新届政府必须思考的重点.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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