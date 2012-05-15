〔港报社评〕生果金应"粤港自由行"--星岛日报5月15日

社会福利署规定长者初次申请生果金的前一年至少要留港300多天,昨日获法庭裁定没有违宪.这只是从法律层面确认政府制定有关条件的权力,但是,定居广东或者回流的长者在申领生果金时出现空档期,始终不是理想安排,当局宜考虑改善.

如果撤销这规限,观乎去年每人派6,000港元,都吸引众多早已移居世界各地的港人登记领取,相信不少移居福利甚佳国家的香港长者,都会申领生果金.派6,000港元只是一次性,生果金则是长期承担,纳税人可能要应付天文数字的额外开支.

为申领资格设限,有其实际需要,但面对不少香港人定居广东养老的趋势,申领生果金的资格宜相应调整.

这十多二十年来,不少薄有积蓄的长者回乡养老,以慰乡思兼过水平较留港好的生活,大大纾缓了社会对安老院舍的需求.可是,近年中国物价飞涨,尤其是看病费用远比香港高,部分长者积蓄差不多用罄,不得不回香港生活.

香港政府愿意以生果金来协助定居广东的香港长者,应付生活开支,计画取消他们每年要居港60才可续领生果金的规定,预计最快今年底实施.由于估计这个计画,会吸引不少定居广东的长者新申领生果金,当局计画在推行初期,豁免第一次申领前要居港一年的规定.

居港一年的规定,旨在方便当局查核,防范欺骗和冒领.香港政府将委聘志愿机构在广东省协助长者及进行审核工作,显示不一定要长者居港才可以把关.候任行政长官梁振英在竞选时,已经承诺要把生果金加倍,当局务须做好一套有效把关又方便长者的机制.(A04)