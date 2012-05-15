〔港报财经评论〕德国下一步如何走--信报5月15日

德国下一步如何走 /习广思

维稳为上,放水免问.中国内地下调存款准备金率,为港股带来的刺激效用小得可怜.相反,希腊退出欧罗区议论纷纷,坏消息敏感症再病发,港股第八日下跌.恒指开市后一度重上20,000点,但走势疲惫不堪,尾段先被A股回落拖累,欧股开市后扩大跌幅,单日急挫230点,收报19,735点,下试150天线,并进一步拉远与20,000点关口的距离.国企指数跌穿10,000点关口,收报9,986点,进入超卖区.大市成交额518亿港元,沽空比率9.71%.上周恒指一边跌,看好的投资者一边买,20,000点楼上牛证全部杀清后,19,500-19,899点涌现大量牛证博反弹.情况说明,欧债漩涡再现,但看好的投资者博反弹者不少,而且当恒指跌穿20,000点后,牛证涌现速度加快.牛熊阴谋论的话,19,500点是现时牛证最后防守区,昨日大成交牛证回收价主要在19,300-19,400点.

中国经济三头马车,出口、消费及投资,前两者的忧虑正反映在股市之上.出口下跌,王岐山下”军令状”救出口,会否保住第二季出口数字?拭目以待.但市场情绪脆弱,航运在超卖情况继续捱沽,及至欧洲出口零售股如利丰(0494.HK)、思捷(0330.HK)均告急挫.上周的经济数据反映消费增长放缓,但消费是中国必保的领域,也是国策所向.不过,在未见政策吹风前,零售消费股调整、急挫皆有,第一季强势股百丽(1880.HK)、达芙妮(0210.HK)、金鹰(3308.HK)急吐调整.只有基建类股份逆市企稳,有否极泰来的意味,一来”铁公基”项目复工,二来温总的一句”投资需求也是内需的一部分”,被认为是鼓励铁路、基建投资者的一种表态.汇市继续翻波,欧罗一跌再跌,1.3美元水平终究守不住.美汇指数持续攀升,见80.62,升穿3月中高位机会不低.澳元兑美元跌穿1算,一是央行减息,二是商品急挫,作为商品货币,兼且累积大量美元及日圆carry trade资金,这次carry trade逆流对商品货币最伤.值得留意的是,美元carry trade拆仓未完,金价、油价继续回落.

一石击起千层浪,摩根大通的交易损失到底有几多?肯定不止20亿美元.市场开始担心其他银行或有类似交易损失.欧洲债市漩涡再起,过去两周相安无事的意大利债市终于起波澜,十年期意大利债息急升,报5.7厘.十年期西班牙债息在6厘魔咒前拉锯,最终守不住,昨天欧洲开市后再度升穿6厘,报6.267厘.然而,更加要问的是,十年期德国债券跌穿1.5厘水平,报1.449厘,由3月中开始,收窄幅度近60个点子,德国债券升得疯狂,为什么?避险当然是理由之一,当黄金不再避险,美债丢掉三条A后,德国债券是AAA中的AAA.当欧罗区失业狂升之际,德国3月失业率跌至20年新低.当欧罗区面对衰退之际,德国今年经济增长预期是0.9%,3月份通胀水平是2.1%.(B02)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

美元弱限制欧罗跌幅 /苏子

欧罗兑美元自上周初以裂口形式跌破20天保历加通道底部支持后,已连续一周在通道底部支持以下波动及收市了,而通道底部支持线的斜率亦由上周初之前的横行变为目前的下跌,技术上反映汇价已开始进入单边下跌浪里运行,故理论上,汇价反弹时正是入市建立短仓的时机.不过,欧罗兑美元自上周初裂口下跌后,跌幅其实并不显着,昨天欧洲市早段欧罗兑美元所造的1.2859低位,较1.30心理关口只是多跌141点子或略多于1%而已,汇价破大位后,经过一周时间的跌幅竟然连150点子也没有,如此跌幅也不知是否单边跌市了,目前只要市场有任何稍为利好欧罗汇价的消息出现,欧罗兑美元破大位后这不足150点子的跌幅不难被完全抹去.换言之,稍后只要在日线图上出现一支逾百点子的大阳烛,便可以完全破目前欧罗兑美元似乎是非常恶劣的技术走势.

目前欧罗兑美元的20周保历加通道底部支持已成为欧罗兑美元回升的重要阻力位.欧罗兑美元处于1.2870水平,与此阻力位相距不远,如昨晚汇价未见进一步明显下挫,反而可以转弱为强并升回上述阻力位以上收市,那便要提防目前看来疲弱非常的欧罗兑美元将会大翻身,短期内可望升回1.30心理关口以上并补回前周五的1.3085收市裂口.欧罗兑美元跌破持续两个多月的反覆区底部后的跌幅并不显着,除使到市场上众多大看淡的投资者大感失望外,亦反映欧罗兑美元是因为美元一直欠缺动力大升,故限制了欧罗兑美元的急跌空间.至于美元欠缺动力大升的原因,相信与市场正憧憬联储局有可能在下月推出QE3的利淡美元措施有直接关系.事实上,奥巴马正忙于铺排总统大选,而美国刚公布的4月份新增职位则出现倒退情况,令市场担心美国经济复苏的动力,这或不利奥巴马连任总统,故联储局确实大有可能为令到经济可以延续复苏的动力而在6月份推出QE3措施.稍后只要市场愈来愈多投资者相信联储局在6月份推出QE3措施的可能性大增,料美元目前偏强的走势将会随时出现逆转的情况.从而令到一直未能出现大型单边下跌浪的欧罗兑美元成功重拾升浪.

短线而言,欧罗兑美元若未见进一步下破今年1月19日所造的1.2835低位,并且成功返回20天保历加通道内波动及收市,将是一个十分强烈的短期见底讯号,投资者若看见此情况,届时大可采取候低买入欧罗兑美元的策略,博汇价稍后因市场相信联储局推出QE3措施的可能性大增而大幅反弹所带来的短期利润.(B09)