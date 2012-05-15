〔港报财经评论〕降RRR欠实效,恒指下试19,200--经济日报5月15日

降RRR欠实效,恒指下试19,200 /林瑞芬

怯于4月疲弱的经济势头,中国央行终降存款准备金率,但希债问题乱哄哄的,港股还是受压,收报19,735,跌229点,反映看好的投资者反扑无力,短线疲态难扭,反覆探19,200.就今次降RRR,中国内地券商有指是”姗姗来迟”,有指是”形势所迫,不得不发”.若以前者为论,那反映央行反应之迟钝.若以后者为论,又反映目前经济下滑的凶险,两者都不是好的评论.对存款准备金率所带来的实际效果,股民实在不宜过分乐观,因4月份商业银行存款减少了4,656亿港元,此次降RRR所释放的流动性约4,000亿港元,尚不足以抵销4月份银行体系的存款流失.二来,对企业活动来讲,直接减息更能纾困,至少利息成本可减,直接增加利润.相反,摆在目前是大多受困结构性转型的企业或出口商,在外围经济淡风之下,根本没机会接定单,银行就算大开金库借钱给他们都无济于事.三来,年内两次降RRR还未属宽松强力讯号.据央行行长周小川今年3月曾公开表示,近年来RRR工具的使用主要与外汇储备增加或减少所产生的对冲要求有关,因此绝大多数情况下,RRR调整并不是表示货币政策松紧的讯号,后市还是观察中国内地何时作出减息决定以确认宽松讯号.

事实上,连中国内地股市昨都没有受降RRR刺激,反映目前困局非单以降RRR来解决.上证昨收报2,380,跌14点.面对经济结构转型及欧洲经济转差双重打击,中国今次面对的挑战更甚.从前,往往以政府投资调节平衡房地产调控所带来的冲击,但所遗留的问题也不少,今次也难简单复制.通过某种制度变革,如当年加入WTO提高经济的效率和供给能力,带动新一轮民间投资,现在或要寄望通过结构性减税、金融体系改革带动私人投资扩张,以及通过分配制度的改革带动私人消费.改革需时,只怕外围冷风劲吹.在希腊可能要作第二轮大选下,该国无序违约及该国退出欧元区的可能性大,市场屏息以待终有一日,希腊退出欧元区成真.对欧元来讲,带来的是冲击性,但非消灭性.欧元没有了最好,只有变得更强,淘汰不合格的,留下合格的.欧元长远而言,怎会不是变得更强.当然,变身之前,欧元又要经历先苦后甜的历程.

市场做紧避风措施,美元及美债涨可见,又有心理准备.最近为欧洲央行管理委员会成员、法国央行总裁诺亚表示,法国银行业对持有的希腊公债资产价值的拨备覆盖率达到75%,填补剩余的25%也不会有问题.不过,最终迎来希腊退出欧元区消息实现,也难判断市场的震荡有多大.从本月港股表现也体现出来,应市场预期,应早料迎来法国及希腊选举,结果只会又带出另一个不明朗结果,虽早有预期港股可能因此受压,也估不到会连挫八日那么弱势.(012)

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微调力度不足,经济续吊盐水 /余少文

人民银行终于下调存款准备金率,可惜受到欧债问题影响而未能提振大市,国企指数反而失守10,000点大关,反映中国微调力度不足,令人担心中国内地经济增长继续吊盐水,或促使中国加快推出刺激经济措施,否则大市跌势未止.国企指数昨日略为高开后,午后开始急滑,全日跌156点或1.5%,收9,986点,是四个月来首次跌穿10,000点,并录得”八连跌”,只有五分一主板H股可以逆市上升,成交额约126亿港元.而红筹指数跌40点或1%,收3,868点,成交额38.8亿港元,如非中国移动(0941.HK)只跌一个价位,红指跌幅会更大.人民银行有机会在5月上旬下调存准率,人行在4月宏观经济数据披露后于周末下调存准率,不同于过去不时在差劲数据公布前先行出手的做法,究意是领导人要求还是其他原因,不作猜测.但人行一直指出下调存准率只是用作调控流动性的手段之一,故不排除仍未公布的4月外汇占款出现下跌才促使人行出手.

不过,下调0.5%存款准备金率能否刺激中国内地经济,外界意见不一,认为市场已习惯及预期人行下调存准率的手法,对经济的刺激有限,因为经济下滑问题在于中国调控措施仍未全面放宽,居民缺乏财富增值,自然难以催谷消费,要透过内需刺激经济的难度也会提高.故人行可能要一次过下调1%存准率,才能刺激股市,甚至乎要减息才能刺激经济.仍然维持人行下调存准率的规律为大约2.5个月,即下次下调存准率的时间或在7月底至8月初,不排除中国在未来短时间内推出一些刺激经济政策,如减税等财政扶持措施,否则经济增长持续下滑,又缺乏刺激措施,经济只会”吊盐水”,上市公司难以维持利润增长,及在骨牌效应下,股市也会下跌,更加令消费市场转差.

当然,最好及直接方法是减息,但相信中国担心减息可能会刺激通胀反弹,将令去年打压通胀的努力付诸流水.但见4月新增贷款显着回落至6,818亿元人民币,又是过去三年来最少的3月份新增贷款,除了因为存款减少外,也应该是借贷需求减少所致,反映经济不振,只下调0.5%存准率,认为对市场只是雪中送炭,倾向中国要落重药才能扭转经济增长放缓的问题.随着A股近期回落,上证综合指数今年至昨日止只升8%,如再缺乏利好政策支持,到今年底十八大召开及领导人换届时,上证今年还能否录得升幅也是问号,则总理温家宝1月初表示要提振股市信心的言论又变成空话.幸好国指跌至昨日,今年预测PE降至7.6倍,明年预测PE为6.8倍,较其他地区指数PE为低,确实愈跌愈有吸引力,只是上市公司盈利可能下滑下,上述PE预测也可能向上修订,讲来讲去都是要中国落重药救经济、救股市.(010)