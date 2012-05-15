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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 09:40 BJT

〔香港股市〕开低,恐连续第九日下跌

路透香港5月15日电---香港股市周二延续跌势开低,股指料录得近20年来最差连跌表现,因市场担心希腊或退出欧元区,且中国经济经济成长疲弱令投资者处于守势.

恒生指数.HSI开低0.16%至19,702.54点.恒生国企指数.HSCE开低0.57%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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