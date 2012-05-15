《香港重要政经日程》--5月15日-5月21日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月15日(周二)
-- 中电控股(0002.HK)公布第一次中期股息.
-- 亚洲资产(8025.HK)公布第一季度业绩.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第一季度业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第一季度业绩.
--10:30 浩沙国际(2200.HK)召开年度股东大会.
--14:00 中材股份(1893.HK)在北京召开年度股东大会.
--14:00 北青传媒(1000.HK)在北京召开年度股东大会.
--16:30 公布3月物价和外贸数据.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月16日(周三)
-- 华润创业(0291.HK)公布第一季度业绩.
-- 百盛集团(3368.HK)公布第一季度业绩.
-- 中国生物制药(1177.HK)公布第一季度业绩.
--10:00 中国移动(0941.HK)召开年度股东大会.
--11:00 昆仑能源(0135.HK)召开年度股东大会.
--14:30 敏达控股(0936.HK)召开年度股东大会.
--15:30 腾讯(0700.HK)召开年度股东大会.
--20:00 腾讯(0700.HK)第一季度业绩电话会议.
5月17日(周四)
-- 德昌电机控股(0179.HK)公布全年业绩.
--10:30 味千(中国)(0538.HK)召开年度股东大会.
--10:30 中海发展股份(1138.HK)在上海召开年度股东大会.
--11:00 百盛集团(3368.HK)召开年度股东大会.
--14:30 美高梅中国(2282.HK)在澳门召开年度股东大会.
--14:30 中远太平洋(1199.HK)召开年度股东大会.
--16:30 公布2-4月失业率数据.
--18:00 保诚(2378.HK)在伦敦召开年度股东大会.
5月18日(周五)
-- 香港美国商会举行年度中国论坛.
-- 万邦投资(0158.HK)中期业绩公布.
-- 宝姿(0589.HK)公布全年业绩.
--09:00 华晨中国(1114.HK)股东特别大会及股东周年大会.
--09:00 中国天瑞水泥(1252.HK)于河南举行股东周年大会.
--10:00 龙源电力(0916.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 吉利汽车(0175.HK)股东周年大会.
--10:00 米兰站(1150.HK)股东周年大会.
--10:00 三一重装国际(0631.HK)于辽宁渖阳举行股东周年大会.
--10:00 SOHO中国(0410.HK)股东周年大会.
--11:00 中国安芯(1149.HK)股东周年大会.
--11:00 中国电力(2380.HK)股东周年大会.
--11:00 中信泰富(0267.HK)股东周年大会.
--15:00 中国香精香料(3318.HK)股东周年大会.
*5月21日(周一)
-- 永义国际(1218.HK)公布全年业绩.
-- 李氏大药厂(0950.HK)公布首季业绩.
--09:00 山东威高集团(1066.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:50 金管局总裁陈德霖出席立法会简报会.
--11:00 中国电力新能源(0735.HK)股东周年大会.
--11:00 新海能源(0342.HK)股东周年大会.
--12:00 大酒店(0045.HK)股东周年大会.
--16:30 瑞声科技(2018.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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