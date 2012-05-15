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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 09:29 BJT

《香港重要政经日程》--5月15日-5月21日

=====================今日香港主要政经消息==========================

5月15日(周二)

-- 中电控股(0002.HK)公布第一次中期股息.

-- 亚洲资产(8025.HK)公布第一季度业绩.

-- 勇利航业(1145.HK)公布第一季度业绩.

-- 信利国际(0732.HK)公布第一季度业绩.

--10:30 浩沙国际(2200.HK)召开年度股东大会.

--14:00 中材股份(1893.HK)在北京召开年度股东大会.

--14:00 北青传媒(1000.HK)在北京召开年度股东大会.

--16:30 公布3月物价和外贸数据.

=====================近日香港主要政经消息==========================

5月16日(周三)

-- 华润创业(0291.HK)公布第一季度业绩.

-- 百盛集团(3368.HK)公布第一季度业绩.

-- 中国生物制药(1177.HK)公布第一季度业绩.

--10:00 中国移动(0941.HK)召开年度股东大会.

--11:00 昆仑能源(0135.HK)召开年度股东大会.

--14:30 敏达控股(0936.HK)召开年度股东大会.

--15:30 腾讯(0700.HK)召开年度股东大会.

--20:00 腾讯(0700.HK)第一季度业绩电话会议.

5月17日(周四)

-- 德昌电机控股(0179.HK)公布全年业绩.

--10:30 味千(中国)(0538.HK)召开年度股东大会.

--10:30 中海发展股份(1138.HK)在上海召开年度股东大会.

--11:00 百盛集团(3368.HK)召开年度股东大会.

--14:30 美高梅中国(2282.HK)在澳门召开年度股东大会.

--14:30 中远太平洋(1199.HK)召开年度股东大会.

--16:30 公布2-4月失业率数据.

--18:00 保诚(2378.HK)在伦敦召开年度股东大会.

5月18日(周五)

-- 香港美国商会举行年度中国论坛.

-- 万邦投资(0158.HK)中期业绩公布.

-- 宝姿(0589.HK)公布全年业绩.

--09:00 华晨中国(1114.HK)股东特别大会及股东周年大会.

--09:00 中国天瑞水泥(1252.HK)于河南举行股东周年大会.

--10:00 龙源电力(0916.HK)于北京举行股东周年大会.

--10:00 吉利汽车(0175.HK)股东周年大会.

--10:00 米兰站(1150.HK)股东周年大会.

--10:00 三一重装国际(0631.HK)于辽宁渖阳举行股东周年大会.

--10:00 SOHO中国(0410.HK)股东周年大会.

--11:00 中国安芯(1149.HK)股东周年大会.

--11:00 中国电力(2380.HK)股东周年大会.

--11:00 中信泰富(0267.HK)股东周年大会.

--15:00 中国香精香料(3318.HK)股东周年大会.

*5月21日(周一)

-- 永义国际(1218.HK)公布全年业绩.

-- 李氏大药厂(0950.HK)公布首季业绩.

--09:00 山东威高集团(1066.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:50 金管局总裁陈德霖出席立法会简报会.

--11:00 中国电力新能源(0735.HK)股东周年大会.

--11:00 新海能源(0342.HK)股东周年大会.

--12:00 大酒店(0045.HK)股东周年大会.

--16:30 瑞声科技(2018.HK)股东周年大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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