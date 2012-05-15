〔离岸人民币〕3月底人民币贷款余额较去年底大增近四成--金管局

路透香港5月15日电---香港金管局周二公布,截至3月底,香港人民币贷款余额增至420亿元人民币,较去年年底的308亿元大涨近四成.

金管局并公布,今年第一季,人民币存款证余额的增长为451亿元,多于同期人民币客户存款的342亿元跌幅.3月底,人民币客户存款及存款证余额合计为6,724亿元,较2011年底的6,616亿元有所增加.

一季度,经香港银行处理的人民币贸易结算交易量占比达到98.4%,贸易支付继续出现双向流动,从香港支付内地相对从内地支付香港的比例约为1:1.2.

此外,今年首四个月,人民币债券发行量为367亿元,接近去年同期的一倍.

香港人民币即时支付结算系统的营运时间将会在6月底前延长至晚上11时半.这项措施可为伦敦及欧洲时区其他金融中心的金融机构提供更长时间的运作窗口,透过香港的平台结算离岸人民币支付交易.(完)