〔港股业绩〕中电控股称首季收入按年升32.6%,受澳洲业务收入带动

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港5月15日电---香港主要发电及供电商--中电控股(0002.HK)周二称,今年首季度收入按年上升32.6%,受澳洲业务收入带动.
该公司的公告称,2012年1-3月收入为218.48亿港元,去年同期为164.82亿港元.
其中,澳洲业务的收入大增51.1%至140.25亿港元,主要来自去年3月收购的新南威尔斯省能源资产带来的额外收入;而香港电力业务收入按年升8.4%,至70.34亿港元.
中电控股宣布派发第一期中期股息每股0.53港元,将于2012年6月15日派发予于6月6日已登记在股东名册上的股东.
该公司并称,此前宣布与中国南方电网进行商讨,收购埃克森美孚(XOM.N)旗下的香港青山发电公司60%权益,自3月中公布披露有关事项以来,洽商仍未有新进展.
中电控股午盘中段涨0.69%,报65.3港元;大市恒生指数.HSI则升0.79%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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