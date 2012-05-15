〔港股业绩〕中电控股称首季收入按年升32.6%,受澳洲业务收入带动

路透香港5月15日电---香港主要发电及供电商--中电控股(0002.HK)周二称,今年首季度收入按年上升32.6%,受澳洲业务收入带动.

该公司的公告称,2012年1-3月收入为218.48亿港元,去年同期为164.82亿港元.

其中,澳洲业务的收入大增51.1%至140.25亿港元,主要来自去年3月收购的新南威尔斯省能源资产带来的额外收入;而香港电力业务收入按年升8.4%,至70.34亿港元.

中电控股宣布派发第一期中期股息每股0.53港元,将于2012年6月15日派发予于6月6日已登记在股东名册上的股东.

该公司并称,此前宣布与中国南方电网进行商讨,收购埃克森美孚(XOM.N)旗下的香港青山发电公司60%权益,自3月中公布披露有关事项以来,洽商仍未有新进展.

中电控股午盘中段涨0.69%,报65.3港元;大市恒生指数.HSI则升0.79%.(完)

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