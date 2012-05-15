敬告客户:市场讯号--让人民币"入世",接过持续拉动中国经济的接力棒--PDF版本****

从香港到伦敦,从扩大本外币兑换特许业务试点到搭建人民币跨境支付系统(CIPS),中国正加快人民币国际化的步伐.而这背后的一个趋势性巨变,是支持中国过去十年经济高增长的全球资本大量净流入,已从去年三季度开始逆转为流出.