敬告客户:市场讯号--让人民币"入世",接过持续拉动中国经济的接力棒--PDF版本****

标题新闻：自由港印尼Grasberg铜矿不会恢复正常运营，2017年日产量将降至9.5万吨--公司文件
注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
从香港到伦敦,从扩大本外币兑换特许业务试点到搭建人民币跨境支付系统(CIPS),中国正加快人民币国际化的步伐.而这背后的一个趋势性巨变,是支持中国过去十年经济高增长的全球资本大量净流入,已从去年三季度开始逆转为流出.
中国加入世界贸易组织(WTO)后,经济获得"黄金十年",净出口有力地拉动了国内生产总值(GDP)的增长.但随着净出口以及引入资本的动力下降,经济增速放缓,其出路或需要借助人民币继中国商品"入世"之后亦"入世",吸引资本流入来重焕经济活力.
或许这正是近期中国出台一系列人民币汇改政策,对此前国际资本流入限制进行松绑的深层次原因.
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注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
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