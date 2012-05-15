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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 17:17 BJT

****敬告客户:市场讯号--让人民币"入世",接过持续拉动中国经济的接力棒--PDF版本****

从香港到伦敦,从扩大本外币兑换特许业务试点到搭建人民币跨境支付系统(CIPS),中国正加快人民币国际化的步伐.而这背后的一个趋势性巨变,是支持中国过去十年经济高增长的全球资本大量净流入,已从去年三季度开始逆转为流出.

中国加入世界贸易组织(WTO)后,经济获得"黄金十年",净出口有力地拉动了国内生产总值(GDP)的增长.但随着净出口以及引入资本的动力下降,经济增速放缓,其出路或需要借助人民币继中国商品"入世"之后亦"入世",吸引资本流入来重焕经济活力.

或许这正是近期中国出台一系列人民币汇改政策,对此前国际资本流入限制进行松绑的深层次原因.

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r.reuters.com/kux28s

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