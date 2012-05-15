〔香港个股〕信置、华懋等拟售港岛南区豪宅物业,可套现高至80亿港元

路透香港5月15日电---由信和置业(0083.HK)、华懋集团和丹枫控股(0271.HK)持有的港岛南区豪宅项目"红山半岛"将转租为售,发展商估计若全数单位出售,料可套现75-80亿港元.

于九十年初代落成的"红山半岛"位于港岛大潭,是老牌豪宅屋苑之一.是次拟出售的一批收租物业,包括48楝洋房和119间分层住宅.由信置、华懋和丹枫各持三分一股权.

"我们筹备出售这些单位已有四个多月,这项目对集团来说是非核心资产,而且租金回报较低,所以我们想趁现在楼价出售,套现将来买入更多土地."华懋集团集楼部经理吴崇武在记者会上称.

担任这次销售的首席代理仲量联行香港董事总经理曾焕平表示,首批计划推出6-7楝洋房及不超过12间分层住宅,以测试市场.以实用面积计洋房的每平方尺售价约2.6-3.6万港元,而分层住宅按建筑面积计(实用率约80%)尺价则为1.5-2万港元.

曾焕平指出,最近南区浅水湾的一幅豪宅土地以每平方尺近4万港元的高价易手,相信首批出售单位会相当有吸引力.他并称,之后陆续推出的单位将会有很大的加价空间,幅度肯定超过一成;估计所有单位全数售出可套现75-80亿港元.(完)