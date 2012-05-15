〔香港房地产〕中国农业银行以48.8亿港元购入中环一幢甲级写字楼

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港5月15日电---物业顾问高力国际周二表示,该行最近促成出售香港中环一幢甲级写字楼的交易,由中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)以48.8亿港元购入,以作为其在香港的总部.
该幢写字楼位于中环干诺道中50号,楼高28层,落成不足一年,对面为交易广场和国际金融中心(ifc)等甲级商厦.按建筑面积16,303平方米计算,每平方米楼面价接近30万港元.
高力国际(香港)副常务董事胡孝直表示,该项目属于罕有的999年地契年期,在中环商业区地价不菲的情况下可以整栋连完整地权购入,机会很难得.
该行表示,由于大手投资项目的买家往往要面对筹集资金的挑战,故现阶段资金充裕的用家便可稳握胜券.高力国际预计此类以用家为主的准买家,在物业投资市场的活动会较过去12个月趋活跃.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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