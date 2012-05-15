〔香港房地产〕中国农业银行以48.8亿港元购入中环一幢甲级写字楼

路透香港5月15日电---物业顾问高力国际周二表示,该行最近促成出售香港中环一幢甲级写字楼的交易,由中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)以48.8亿港元购入,以作为其在香港的总部.

该幢写字楼位于中环干诺道中50号,楼高28层,落成不足一年,对面为交易广场和国际金融中心(ifc)等甲级商厦.按建筑面积16,303平方米计算,每平方米楼面价接近30万港元.

高力国际(香港)副常务董事胡孝直表示,该项目属于罕有的999年地契年期,在中环商业区地价不菲的情况下可以整栋连完整地权购入,机会很难得.

该行表示,由于大手投资项目的买家往往要面对筹集资金的挑战,故现阶段资金充裕的用家便可稳握胜券.高力国际预计此类以用家为主的准买家,在物业投资市场的活动会较过去12个月趋活跃.(完)