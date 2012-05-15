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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 18:36 BJT

〔离岸人民币〕香港金管局称其投资内地银行间债市额度倍增至300亿元人民币

路透香港5月15日电---香港金管局周二称,其投资内地银行间债市额度倍增至300亿元人民币.

中国人民银行2010年8月发布关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知,香港、澳门地区人民币业务清算行、跨境贸易人民币结算境外参加银行和境外中央银行或货币当局均可申请进入银行间债券市场进行投资.

金管局去年初宣布获得150亿元人民币投资额度,这部分额度已使用完毕.(完)

--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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