《香港报摘》--经济日报5月16日

* 要闻版头条:

--港股昨终于扭转八连跌走势,在德国公布经济数据胜预期,恒生指数反弹159点.但从沽空比率、相对强弱指数(RSI)及有"恐慌指数"之称的恒指波幅指数这三大后市指标把脉,市场仍弥漫悲观情绪.

* 其他:

--市场预料腾讯控股(0700.HK)今天公布的首季纯利仅有单位数增长,花旗指腾讯新策略会令其收入增长及利润,于未来九个月续受压,故其新投资策略的成效就更值关注.

--影响全港16万公务员的薪酬趋势调查报告昨出炉,建议高、中、低层公务员,分别加薪5.26%、5.8%及4.56%,贴近通胀水平.据悉,港府很大机会把低层公务员加幅,提高至与中层一致达5.8%.

--金融管理局总裁陈德霖在东京接受本港传媒访问时首度回应,对开放个人人民币业务持开放态度,又表示支持开放个人人民币业务.

--内房龙头万科(000002.SZ)200002.SZ谋求本港上市平台,刺激作为"壳"的南联(1036.HK)复牌后爆升近三成.但据了解,万科仅将本港上市平台视作其国际化的试点,且受制于监管条例,未来24个月难有大型注资行动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进

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