《香港报摘》--经济日报5月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--港股昨终于扭转八连跌走势,在德国公布经济数据胜预期,恒生指数反弹159点.但从沽空比率、相对强弱指数(RSI)及有"恐慌指数"之称的恒指波幅指数这三大后市指标把脉,市场仍弥漫悲观情绪.
* 其他:
--市场预料腾讯控股(0700.HK)今天公布的首季纯利仅有单位数增长,花旗指腾讯新策略会令其收入增长及利润,于未来九个月续受压,故其新投资策略的成效就更值关注.
--影响全港16万公务员的薪酬趋势调查报告昨出炉,建议高、中、低层公务员,分别加薪5.26%、5.8%及4.56%,贴近通胀水平.据悉,港府很大机会把低层公务员加幅,提高至与中层一致达5.8%.
--金融管理局总裁陈德霖在东京接受本港传媒访问时首度回应,对开放个人人民币业务持开放态度,又表示支持开放个人人民币业务.
--内房龙头万科(000002.SZ)200002.SZ谋求本港上市平台,刺激作为"壳"的南联(1036.HK)复牌后爆升近三成.但据了解,万科仅将本港上市平台视作其国际化的试点,且受制于监管条例,未来24个月难有大型注资行动.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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