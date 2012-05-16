《香港报摘》--信报5月16日

* 要闻版头条:

--欧债危机进入摊牌阶段,希腊九天组阁谈判以失败告终,宣布重选.这次重选被视为希腊是否留在欧罗区的公投,市场正式面对希腊是否退出欧罗区,以及会否引发全欧金融风暴的问题,消息拖累欧罗跌穿1.28美元,欧股全线下滑.

* 其他:

--机管局一直筹备在香港国际机场兴建航天城超级项目商业项目,并已获港府批准免补地价.但消息指出,当局为免这个机场附带项目抢夺市区大型商厦的生意,决定把项目无限期搁置.

--中国有色矿业(新上市编号"1258")昨天举行投资者推介会,招股价介乎2.1-2.8港元,集资额由早前计划的最多54亿港元,缩减至约最多24.4亿港元,拟下周开始招股,月底挂牌.该公司主要在赞比亚经营铜矿项目.

--中国奥园(3883.HK)主席郭梓文表示,公司目前手头现金逾40亿元人民币,并透露目前洽谈六个项目,料短期可落实二至三项,包括广东及重庆地区,全年新增土储目标130万平米.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进

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