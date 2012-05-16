《香港报摘》--信报5月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 要闻版头条:
--欧债危机进入摊牌阶段,希腊九天组阁谈判以失败告终,宣布重选.这次重选被视为希腊是否留在欧罗区的公投,市场正式面对希腊是否退出欧罗区,以及会否引发全欧金融风暴的问题,消息拖累欧罗跌穿1.28美元,欧股全线下滑.
* 其他:
--机管局一直筹备在香港国际机场兴建航天城超级项目商业项目,并已获港府批准免补地价.但消息指出,当局为免这个机场附带项目抢夺市区大型商厦的生意,决定把项目无限期搁置.
--中国有色矿业(新上市编号"1258")昨天举行投资者推介会,招股价介乎2.1-2.8港元,集资额由早前计划的最多54亿港元,缩减至约最多24.4亿港元,拟下周开始招股,月底挂牌.该公司主要在赞比亚经营铜矿项目.
--中国奥园(3883.HK)主席郭梓文表示,公司目前手头现金逾40亿元人民币,并透露目前洽谈六个项目,料短期可落实二至三项,包括广东及重庆地区,全年新增土储目标130万平米.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。