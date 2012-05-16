《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透香港5月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7674港元HKD=) 美国股市周二收低,为过去10日来第八日下跌,道琼工业指数.DJI收跌63.35点,或0.5%,至12,632.00点;因希腊政治僵局的不确定性令投资者有理由保持谨慎,卖家在尾盘时段大举进场.[ID:nSB1548108] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 185.250 -1.02 32384 14.389 -1.85 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.330 -1.81 112453 3.209 -3.62 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.630 0.36 268949 86.420 -1.40 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.870 -1.07 77207 19.092 -1.69 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 133.350 1.65 54873 10.358 -1.54 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 96.730 -0.12 42281 7.513 -1.40 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.660 -0.21 694595 67.825 -0.40 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 50.800 0.16 16342 3.946 -1.35 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.030 -0.99 176751 12.451 -0.87 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 17.860 0.85 134018 13.873 -4.06 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.400 -1.52 23428 4.544 -1.65 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 20.940 -4.86 6045 3.253 -1.42 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.170 -4.89 9444 1.178 -50.90 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.300 -3.77 17411 0.357 -3.43 (完) --整理 梁慧仪
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。