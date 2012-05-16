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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 08:01 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月16日

路透香港5月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7674港元HKD=)

  美国股市周二收低,为过去10日来第八日下跌,道琼工业指数.DJI收跌63.35点,或0.5%,至12,632.00点;因希腊政治僵局的不确定性令投资者有理由保持谨慎,卖家在尾盘时段大举进场.[ID:nSB1548108]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  185.250   -1.02      32384            14.389      -1.85
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.330   -1.81     112453             3.209      -3.62
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.630    0.36     268949            86.420      -1.40
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.870   -1.07      77207            19.092      -1.69
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  133.350    1.65      54873            10.358      -1.54
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   96.730   -0.12      42281             7.513      -1.40
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.660   -0.21     694595            67.825      -0.40
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   50.800    0.16      16342             3.946      -1.35
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.030   -0.99     176751            12.451      -0.87
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   17.860    0.85     134018            13.873      -4.06
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.400   -1.52      23428             4.544      -1.65
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   20.940   -4.86       6045             3.253      -1.42
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.170   -4.89       9444             1.178     -50.90
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.300   -3.77      17411             0.357      -3.43 (完)

  --整理 梁慧仪

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