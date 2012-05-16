《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月16日

路透香港5月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7674港元HKD=) 美国股市周二收低,为过去10日来第八日下跌,道琼工业指数.DJI收跌63.35点,或0.5%,至12,632.00点;因希腊政治僵局的不确定性令投资者有理由保持谨慎,卖家在尾盘时段大举进场.[ID:nSB1548108] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 185.250 -1.02 32384 14.389 -1.85 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.330 -1.81 112453 3.209 -3.62 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.630 0.36 268949 86.420 -1.40 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 36.870 -1.07 77207 19.092 -1.69 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 133.350 1.65 54873 10.358 -1.54 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 96.730 -0.12 42281 7.513 -1.40 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.660 -0.21 694595 67.825 -0.40 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 50.800 0.16 16342 3.946 -1.35 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.030 -0.99 176751 12.451 -0.87 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 17.860 0.85 134018 13.873 -4.06 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.400 -1.52 23428 4.544 -1.65 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 20.940 -4.86 6045 3.253 -1.42 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.170 -4.89 9444 1.178 -50.90 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.300 -3.77 17411 0.357 -3.43 (完) --整理 梁慧仪