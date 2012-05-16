〔香港个股〕和黄与长实斥资约23亿港元发展上海一住宅项目

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港5月16日电---环球综合企业--和记黄埔0013.HK宣布,与母公司长江实业(0001.HK)将投资约22.8亿港元,以发展上海青浦区一住宅项目.
公司的声明称,该幅土地占于青浦区赵巷镇特色居住16号,净用地面积约14.45万平方米,地价为14.1亿元人民币,连同地价和建筑成本等在内的投资总额为22.78亿港元,将由和黄及长实各出资一半.
和黄周二收报70.5港元,过去一个月跌7%;长实则报97.3港元,过去一个月下滑近4%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。