〔香港个股〕和黄与长实斥资约23亿港元发展上海一住宅项目

路透香港5月16日电---环球综合企业--和记黄埔0013.HK宣布,与母公司长江实业(0001.HK)将投资约22.8亿港元,以发展上海青浦区一住宅项目.

公司的声明称,该幅土地占于青浦区赵巷镇特色居住16号,净用地面积约14.45万平方米,地价为14.1亿元人民币,连同地价和建筑成本等在内的投资总额为22.78亿港元,将由和黄及长实各出资一半.