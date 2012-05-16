〔香港个股〕华润燃气以约2.38亿美元收购一家内地城市燃气管道经营公司

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透香港5月16日电---中国城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司(1193.HK)周三宣布,以约2.38亿美元收购一家内地城市燃气管道经营公司AEI China Gas Ltd.
公司的声明称,AEI China Gas主要于中国从事城市燃气管道之经营、燃气销售与分销及经营压缩天然气、液化天然气及液化石油气加气站.
华润燃气表示,公司一直积极物色商机,以扩充其于中国下游城市燃气经营之核心业务.而AEI China Gas于中国11个省份经营28个城市燃气项目、8处燃气站及4个中游燃气输送管道项目,收购将有助华润燃气进一步扩展其在中国的覆盖范围.
华润燃气周二收报14.6港元,过去一个月及三个月分别下跌3%和涨29%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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