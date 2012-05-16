〔中国外汇〕3月净增持美国国债147亿美元,净减持机构债、公司股票

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港5月16日电---美国财政部最新公布数据显示,截止3月末,中国持有的美国国债达11,699亿美元,环比增持147亿美元.但当月却净减持了以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的美国机构债、公司债,以及美国上市公司的股票.
而修正后的数据显示,中国2月则净减持美国国债110亿美元.
中国目前的外汇储备已高达3.3万亿美元,如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一.除大量投资美国国债以外,中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道.
由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地,美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.
数据并显示,3月中国净增持一年期以上的美国长期国债145亿美元,净持减美国机构债、公司债、股票分别为20亿、2.42亿及6,800万美元.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 林高丽
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。