〔中国外汇〕3月净增持美国国债147亿美元,净减持机构债、公司股票

路透香港5月16日电---美国财政部最新公布数据显示,截止3月末,中国持有的美国国债达11,699亿美元,环比增持147亿美元.但当月却净减持了以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的美国机构债、公司债,以及美国上市公司的股票.

而修正后的数据显示,中国2月则净减持美国国债110亿美元.

中国目前的外汇储备已高达3.3万亿美元,如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一.除大量投资美国国债以外,中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道.

由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地,美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.

数据并显示,3月中国净增持一年期以上的美国长期国债145亿美元,净持减美国机构债、公司债、股票分别为20亿、2.42亿及6,800万美元.(完)