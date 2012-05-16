《香港报摘》--其他报纸重要消息5月16日

* 明报:

--位于重庆的朝天门项目,去年由新加坡主权基金淡马锡[TEM.UL]主导夺得.但在薄熙来事件后,此项目却出现阻滞.重庆市规划委员会透露,项目最新设计方案已在5月初遭到否决,需进行重大修改.

--中银香港(2388.HK)执行董事兼副执行总裁高迎在日本东京表示,虽然香港人民币存款连续4个月下跌,但3月底存款加上存款证,较去年底仍升1.6%.

* 星岛日报:

--即将招股上市的内地汽车经销商永达汽车(新上市编号"3669"),其国际配售部分据传已录得1倍超购.

--金融管理局近年积极投资人民币债券及股票,去年已用罄人行批准参与内地银行间债市150亿元人民币额度.总裁陈德霖表示,金管局最近再获人行批准150亿元人民币新额度.换言之,该局将进一步购买内地人民币债券.

--政府增加住宅供应,继上月推出北角村临海地王招标后,另一项目港铁大围站上盖,亦会于短期内招收标书,连同本周五(18日)有两地截标,短期多个项目以纯地价计,吸纳资金总达250亿港元.

* 苹果日报:

--市场盛传,去年续任的机场管理局主席张建东未必会完成三年任期.曾经在国泰航空(0293.HK)任职逾30年、现为恒隆地产(0101.HK)董事总经理的陈南禄有机会接掌机管局主席.

--周大福(1929.HK)在销售急速放缓下,盈利恐难达到管理层当时预期目标.公司内部消息透露,公司即月起将大幅更改奖金政策,本港全线后勤员工都要减薪,据悉不少员工减幅高达30%至一半.周大福拒绝回应事件.

* 东方日报:

--联交所资料显示,思捷(0330.HK)于本月8日获Lone Pine Capital LLC增持417万股,每股均价14.32港元,涉资约5,972万港元,最新持股数目增至11.15%.

* 文汇报:

--路劲基建(1098.HK)执行董事方兆良透露,今年首四个月的房地产销售额同比有较大增长,并已超过去年上半年的24亿元人民币,预计今年全年的销售额将会远超去年的54亿元水平.

--中国财险(2328.HK)公布,按中国企业会计准则,今年首四个月的原保险保费收入为650.8亿元人民币,按年升9.2%;单计4月份,原保费收入161.91亿元人民币,按月跌14.82%.

* 大公报:

--金威啤酒(0124.HK)早前传出售卖旗下啤酒业务予北控(0392.HK)旗下燕京啤酒(000729.SZ).金威主席黄小峰表示,不作任何关于出售啤酒业务的评论,有关事件仍在检讨过程中,未有最终结果.他表示,对出售一事抱有审慎态度,有结果时会第一时间公布.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]