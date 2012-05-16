《香港重要政经日程》--5月16日-5月22日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月16日(周三)
-- 华润创业(0291.HK)公布第一季度业绩.
-- 百盛集团(3368.HK)公布第一季度业绩.
-- 中国生物制药(1177.HK)公布第一季度业绩.
--10:00 中国移动(0941.HK)召开年度股东大会.
--11:00 昆仑能源(0135.HK)召开年度股东大会.
--14:30 敏达控股(0936.HK)召开年度股东大会.
--15:30 腾讯(0700.HK)召开年度股东大会.
--20:00 腾讯(0700.HK)第一季度业绩电话会议.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月17日(周四)
-- 德昌电机控股(0179.HK)公布全年业绩.
--10:30 味千(中国)(0538.HK)召开年度股东大会.
--10:30 中海发展股份(1138.HK)在上海召开年度股东大会.
--11:00 百盛集团(3368.HK)召开年度股东大会.
--14:30 美高梅中国(2282.HK)在澳门召开年度股东大会.
--14:30 中远太平洋(1199.HK)召开年度股东大会.
--16:30 公布2-4月失业率数据.
--18:00 保诚(2378.HK)在伦敦召开年度股东大会.
5月18日(周五)
-- 香港美国商会举行年度中国论坛.
-- 万邦投资(0158.HK)中期业绩公布.
-- 宝姿(0589.HK)公布全年业绩.
--09:00 华晨中国(1114.HK)股东特别大会及股东周年大会.
--09:00 中国天瑞水泥(1252.HK)于河南举行股东周年大会.
--10:00 龙源电力(0916.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 吉利汽车(0175.HK)股东周年大会.
--10:00 米兰站(1150.HK)股东周年大会.
--10:00 三一重装国际(0631.HK)于辽宁渖阳举行股东周年大会.
--10:00 SOHO中国(0410.HK)股东周年大会.
--11:00 中国安芯(1149.HK)股东周年大会.
--11:00 中国电力(2380.HK)股东周年大会.
--11:00 中信泰富(0267.HK)股东周年大会.
--15:00 中国香精香料(3318.HK)股东周年大会.
5月21日(周一)
-- 永义国际(1218.HK)公布全年业绩.
-- 李氏大药厂(0950.HK)公布首季业绩.
--09:00 山东威高集团(1066.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:50 金管局总裁陈德霖出席立法会简报会.
--11:00 中国电力新能源(0735.HK)股东周年大会.
--11:00 新海能源(0342.HK)股东周年大会.
--12:00 大酒店(0045.HK)股东周年大会.
--16:30 瑞声科技(2018.HK)股东周年大会.
*5月22日(周二)
-- 公布4月份消费物价指数.
--09:30 中国人寿(2628.HK)在北京举行股东周年大会.
--09:30 佐丹奴(0709.HK)股东周年大会.
--10:00 恒富控股(0643.HK)股东周年大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)股东周年大会.
--10:00 恒安国际(1044.HK)股东周年大会.
--10:30 中国金石(1380.HK)股东周年大会.
--11:00 国华(0370.HK)股东周年大会.
--11:00 银河娱乐(0027.HK)股东周年大会.
--11:30 安莉芳(1388.HK)股东周年大会.
--12:00 汇贤产业信托(87001.HK)股东周年大会.
--13:15 证监会行政总裁裁欧达礼出席外国记者会午餐演讲.
--16:00 PRADA(1913.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。