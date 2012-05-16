〔港报财经评论〕德国酝酿U Turn--信报5月16日

德国酝酿U Turn/ 习广思

港股结束"八连跌",在成交不高情况下,出现一个"还可以"的反弹.恒指开市后,再失守19,700点,及后在蓝筹股和残弱超卖股主导下逐步反弹,午后升幅有见扩大,收报19,894点,上升159点,大市成交额565亿港元,沽空比率10.48%.国企指数在超卖下作出反弹,收上万点关口,收报10,084点.不过,在毫无任何政策及消息支持下,昨天这百几点只能视作技术反弹而已,未来一个月,欧债余波震动,股市方向仍是反弹居多,但上升困难.昨天提及衍生工具市场,静归静,却仍有不少人入市博反弹,当恒指跌穿20,000点后,反而买得愈快愈狠,大量牛证随即涌现,最新重货区是在19,300-19,399点.同样情况亦出现在盈富基金(2800.HK)身上.

昨天十大成交额股份中,盈富基金排第七,却是其今年以来成交额最大的一日,亦可见其成交在20,000点水平开始增加,反映部分长线机构投资者在此水平吸纳.与此同时,盈富基金沽空大增,占整体沽空比率近7.69%,是好淡交战,部分投资者看淡恒指吗?一个揣测是,金沙(1928.HK)下月染蓝,但具道德守则又不染赌的长线基金,大多买盈富作为港股投资,故这两个星期内会尽量增持.港股虽然反弹,但暗涌及反覆并未减少,不少股份在未有消息下,出现大成交急吐,情况已维持多日,大抵都是基金或游资,都在讲分手兼斩缆.濠赌股是热钱的代表,多只濠赌股在大成交下回吐多日,物极必反,等跌至某水平后,濠赌股仍然会有热钱买.个别股份则另作别论,瑞房(0272.HK)高位急挫,人和(1387.HK)洗完再洗,I.T(0999.HK)掟完再掟,玖纸(2689.HK)跌完再跌.

这轮美元Carry Trade拆仓潮,最伤的是商品以及商品货币,经济增长放缓以及减息,都是促使资金平仓走人的原因.与2011年年中,美元由谷底转势不同,当时的拆仓潮,是先由商品交易所调高孖展按金所致.金价在3月后跌穿200天线,4月后50天线跌穿200天线,对上一次出现这个"死亡交叉"是在2008年年中,即海啸前夕.金价这次调整能否守住1,500美元水平?长期支持位则看1,400美元.外汇市场处于转折位,澳元兑美元的一算,能否收复?美汇在80.6水平能否再上?然而,率先破位的其实是商品指数.路透/Jefferies CRB商品指数由2月底至今下跌11.7%,但周一已经失守支持位,跌破2011年10月及12月低位.眼下欧债余波及噪音频频,但欧洲形势不会较去年恶劣,已经没有回头路可走,但商品指数如此反映悲观情况,更大程度说明资金撤走速度正在加快.(B02)

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欧罗重返0.8英镑关/ 苏子

欧罗兑英镑前天以大阴烛的恶劣形态跌破0.80心理关口,但昨天汇价却未见进一步下挫,而昨天亚洲市欧罗兑英镑所造的低位为0.7960,刚好守稳在前天的0.7959低位以上.到欧洲入市后,汇价已见扭转前天的恶劣走势,重返0.80心理关口以上波动,暂时最高曾见0.8016水平.如昨晚汇价进一步上升并且突破前天的0.8028高位,最后更能以近全日高位收市,则日线图除会呈现大阳烛利好形态外,更会出现一个双日转向的重要见底形态,这有利欧罗兑英镑稍后可以进一步上升,从而结束自今年2月24日于0.8505高位开始的一浪低于一浪走势.留意昨天欧洲市欧罗兑英镑已明显回升至20天保历加通道底部支持以上波动,反映汇价较大机会在昨天结束自上周初开始的单边跌市.

此外,欧罗兑英镑的日线CCI指标自4月上旬开始在负100以下呈现底背驰的利好讯号,稍后CCI指数若明显升回负100以上甚至返回正数水平,届时将可确认欧罗兑英镑持续多月的大弱势已正式告一段落.换言之,届时欧罗的走势将会远较英镑强劲得多,投资者宜选取较为强劲的欧罗,采取趁低买入的策略.如欧罗兑英镑的走势可以成功止跌回升,相信欧罗兑美元的表现亦不会差到哪里去,料欧罗兑美元将会跟随欧罗兑英镑转弱为强的走势而重返1.30心理关口以上波动,而昨天亚洲市所造的1.2812低位将有甚高机会成为重要中短期的底部.澳元兑美元自本月4日跌破20天保历加通道底部支持后,走势便开始急转直下,并沿着下跌中的保历加通道底部支持线跌至昨天亚洲市的0.9940低位,此低位明显跌破"一算"心理关口.

不过,留意澳元兑美元近日虽然呈现大弱势,但其日线CCI指标却于上周三开始未能跟随汇价同步下跌,出现底背驰的利好讯号,故近日澳元兑美元跌破"一算"心理关口有可能为假突破.澳元兑美元已自上述低位回升至20天保历加通道底部支持以上了,并且"一算"心理关口更失而复得,汇价暂时最高曾见1.0016.如昨晚澳元兑美元可以继续保持在"一算"心理关口以上波动及收市,技术上看可望摆脱近期的大弱势.再配合目前汇价的日线CCI指标已见底背驰的利好讯号,料稍后澳元兑美元将有甚高机会回复偏强的走势.澳元兑美元自上月27日的1.0474高位跌至昨天亚洲市的0.9940低位,共跌534点子或逾5%,如反弹此跌幅的23.6%及38.2%,目标分别为1.0066及1.0144.后市澳元兑美元一旦升越38.2%反弹目标收市,由于届时已同时升破10天SMA阻力,料澳元兑美元将会进一步朝着50天SMA的1.0355阻力迈进.(B09)