〔港报财经评论〕内房巨头买壳,未必看淡本土--经济日报5月16日

内房巨头买壳,未必看淡本土/ 林瑞芬

5月以来跌势,港股被当提款机,跌势不限大价股,中小价股亦有被减持痕迹,可见市场人士对欧债问题的心慌.欧债问题未明朗化,小投资者只能静观,等待曙光.恒指昨一度仍要下跌,差些练成"九阴神功",幸最终收报19,894,反弹159点.之前八连跌市,超卖反弹都好应该,但反弹可以多久,可以多高,都不敢抱有太大冀望,且见期指临近尾市又偏离于合理值,看淡的投资者仍占上风.之前弱势太劲,基金减持扑水周身伤,看好的投资者被打到五痨七伤,反扑困难.技术上,20,000为短线大阻力,反弹回企还要回稳才可,反弹后再回就不用估反弹阻力,向下逐级探支持,19,200不容有失.要港股强力扭弱势,市场上首要观察期指之低水可否收窄.二来,就是看中国内地会否有追加提振经济措施出台,通胀趋缓和,货币政策应有空间放松.三来,更重要是看欧债问题会否纾缓.德国首季经济意外地强而引致欧股跌势稍回顺实非甚么曙光,欧元区只有德国好,其他仍在水深火热中,欧债问题是不会处理得好.况且,德国5月ZEW经济景气弱,反映在受政治不明朗势下投资者对未来信心转弱.

投资者所关心的不是希腊退不退出欧元区,其退出引发的直接损失其实可计算,但最担心是退出之后欧元区是否有足够的准备.从爱尔兰先喊救命,认为会阻其重返国际债市,到西班牙及意大利债息上升,市场仍充满疑虑,难怪近期有软化声音.据外媒报道,欧元区财长们终开金口,将有关希腊退出欧元区的言论斥为”无稽之谈”.欧元集团主席贾克表示,如果希腊组成新政府并签署这份解困协定,则有可能放宽解困计划中的部分目标.月内,市场在减持股票,股市跌.只往美元及美债市逃,就是准备希腊政府一旦赖帐,退出欧元区的连锁反应.做好防风准备,最终风暴可大可小.希腊政府真的赖帐,唔使讲,风暴大.算到风暴可小而言,猜度欧债问题深陷复杂的政治因素,每段时间在变,博弈到最低谷,市场最恐慌时,求望有一线生机.目下欧盟强国左右为难,不救难以承受连锁反应,救又见希腊国民不领情,以金钱买拖延希腊退出欧元区的时间.若近日市场放言希腊退出欧元区是迫希腊各党尽快政治谈判的博弈,那最终望平息.

说回港股,这轮被当提款机,较具实力的股份都跌餐饱,不知点分析.像早前曾推介的神州数码(0861.HK),自爆受惠人民币升值的机会大减,但本业良好,股价从近期高位都劈20%而回,好似公司没人民币升值受惠就会倒闭一样.月前,市场则盛传浑水将大手沽空之名单,不在名单上的民企股都要捱插,只能眼光光见股价被沽被抛股价大落,民企股熔盛重工(1101.HK)老板都慨叹不明金融市场怎运作.(012)

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沪杭甬高息有吸引力/ 余少文

中国内地股市靠稳,国企指数结束八连跌,重上10,000点,料后市在10,000点水平争持,尽管公路股跌市避难所角色近年开始减弱,幸好维持高息,当中以浙江沪杭甬(0576.HK)是最高预测息率的H股,有一定吸引力.国企指数昨日低开高收,全日升97点或1%,收10,084点,成交额增加至141亿港元,有近60%主板H股随大市反弹.而红筹指数逆市微跌2点,收3,866点,成交额增加至46亿港元.其实,国指在3月底曾九连跌,由11,356点跌至10,591点,下跌765点,其后反弹至5月高位11,223点,但近期下跌及出现八连跌,由11,145点跌至前日9,986点,下跌1,159点,不排除短期续有反弹,只是10,400点会是首个阻力位,加上10天、20天和50天线掉头回落,都是反弹阻力所在.

反而担心中国如没有利好及刺激经济的措施出台,国指有机会在10,000点稍作争持后继续寻底,以9,400点至9,500点区域会是主要支持区,支持区为国指去年11月低见9,369点便开始升至11,916点的升浪的起步位,亦为去年低位8,058点升至11,916点后以0.618倍回调则为9,531点.若连这支持区失守,会有心理准备,国指会再跌至8058点.当然,大市调整期间,过去多建议优先考虑高息的公路股和内银股,可惜内银股出现派息率下降,加上高增长结束,吸引力骤降.至于公路股情况也有相类似情况,五只公路H股今年首季盈利合共18亿元人民币,较去年同期只微升2%,营业额合计也只升8%至56.5亿元人民币,反映中国内地公路股受到经济增长放缓影响.惟彭博综合证券商预测数字,料中资公路股今明两年平均预测息率分别为6.7厘和7.1厘,即使扣除10%股息税,仍有6厘或以上股息,除非收入显着下跌或未能控制成本,便会影响派息.

公路H股中,今年预测息率超过7厘只有沪杭甬和安微皖通(0995.HK),明年预测息率可达7厘或以上除了沪杭甬和皖通外,还有江苏宁沪(0177.HK)和深圳高速(0548.HK),上述公路股中又以沪杭甬息率最高,分别为7.5厘和7.7厘,如以息率计算自然是吸引力最大.不过,沪杭甬刚公布的首季业绩显示,受到证券业务拖累,首季收入下跌3%至15.8亿元人民币,毛利率下跌3.5点百分点至37.5%.但净利润率虽只有29.5%,较去年同期只下跌0.1%,比对申银万国对其他中国内地重点公路股净利润率的计算,只有山东高速和深高速可以录得上升,其中深高速只是微升0.8%,反映沪杭甬首季控制成本得宜.(010)