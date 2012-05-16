〔港报社评〕市民会用两把尺看待官员加薪--星岛日报5月16日

公务员加薪参照的私人机构薪酬趋势调查,昨日公布结果.如果按照惯例,把低级公务员的调薪幅度拉高到与中级看齐,最后加幅会稍为跑赢通胀.

现时最低薪公务员的入职薪酬是9,595港元,比最低工资高很多.少了最低工资的影响,薪酬趋势调查显示,期间加薪幅度最高的是月入16,000-51,000多港元的中层员工,加幅达6.4%.按照机制,在这个加幅基础上扣除增薪点因素,今年低中高层公务员的加薪幅度,应该分别是4.56%、5.8%和5.26%.

政府惯例是把低级公务员的加薪幅度,调高至与中级看齐,避免扩大公务员体系内的贫富悬殊.如果今次调高至5.8%,就会稍为跑赢通胀;对公务员来说,他们还可以透过增薪点享受到额外加幅,故此也没有反对的理由,且看今年的公务员薪酬谈判,是否可以比较顺利进行.

比起公务员,社会对问责官员的建议加薪幅度争议较大.当局建议加8.1%,如果追补回2009年金融海啸后,官员自愿减薪的幅度,下任政府的副局级和以上的问责官员,实际加薪幅度将是14.4%.按照10年来没有加过薪的情况,加幅略微跑输通胀.要留意的是,市民用来衡量的却是另一把尺,就是政治任命官员要看的是表现,而非薪酬机制.香港问责官员薪酬比美英政治任命官员酬薪为高,要市民心服口服接受他们的加薪水平,难度恐怕比公务员加薪为高.(A03)