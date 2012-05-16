〔港报社评〕肉价有加无减,必须加强监察--文汇报5月16日

消委会调查发现,过去15个月,新鲜猪肉零售价格不仅未随批发价格下调,反而上升.商贩在猪肉批发价下降之时没有同步调低零售价,这种有加无减的不良营商做法对消费者不公平,加重市民的生活压力.在通胀高企的日子,商家在来货价下调而不降低零售价的情况并非个别现象,对民生影响极大.当局应调查商贩是否存在联手定价的问题.消委会也应定期公布一些主要商品的批发价和零售价的变动情况,既让市民知悉价格起跌,也可收监察物价之效.

今年1月底以来,中国猪肉价格持续下降,与1月31日相比,已接近去年同期水平.去年10月活猪平均批发价按月下调7.2%,但瘦肉平均零售价反而上升0.9%,市民未能受惠.商贩在猪肉批发价下降情况下依然拒绝减价,情况在其他涉及进口货品的行业上也不同程度存在,对市民生计构成极大压力.香港的食品通胀情况一般受中国影响,现在却是中国猪肉批发价下降,零售商却未有跟随,长此下去,香港的通胀情况只会加剧,压力不断上升,情况值得关注.

商贩看准市民不了解猪肉批发价的弱点,肆意加价,当局便应对症下药.政府可定期公布各种与市民息息相关的商品的批发价数字,增加市场透明度,以加强监察零售价的变动情况.消委会的物价调查可以更系统的形式公布,不限于临时性质,在通胀高企时期更应加密调查.当局还可提供不同区域的价格供市民参考,让市民及时掌握资讯,知所选择.(A06)