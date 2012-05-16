〔港报社评〕司局长加薪为改组添乱梁振英拆弹应宣示冻薪--明报5月16日

香港政局因为立法会会议拉布、流会而陷入乱局,政府架构改组已经被政治漩涡波及,能否在7月1日完成,存在变数,于此政治诡谲局面,政府突然建议司局长大幅度加薪,客观上为架构改组添烦添乱.这个政治炸弹,给政府改组投下更大不确定因素,已经冲击主流民意支持改组的基础,从政治角度出发,候任特首梁振英要设法制止事态影响政府改组,适当做法是由他宣示司局长薪金冻结在目前的水平,以争取立法会拨款通过新架构,尽早开展工作.

有立法会议员批评,政府计算加幅时,以公务员减薪后的薪酬为基数,加薪数字则以司局长减薪前的薪酬起计,做法有取巧及欺骗公众之嫌.政府行事不够光明磊落,而加薪建议若获通过,梁班子得益,使公众对新一届政府司局长的观感,有负面影响.

曾荫权政府此际提出司局长大幅度加薪,有学者批评欠缺政治智慧,若接受加薪,新一届政府就任伊始,威信即受影响,但梁振英绝对可以、也应该控制.若他运用影响力,而曾荫权政府愿意配合,撤回司局长加薪建议,固然最理想,若曾荫权要体现权力余威,则梁振英以政策宣示方式,确定7月1日之后司局长薪酬冻结在现今水平,这是他可以控制的选择.

若他能够从政治层面体待司局长加薪争议和影响,并正确抉择,果断地宣示冻薪,掌握主导,则说明他有足够政治敏感度和政治上知所进退.这是梁振英现阶段最大的”政治”,若有障碍,在力所能及下,他都应该排除.(A02)