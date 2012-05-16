〔港报社评〕梁振英高民望,施政双刃剑--经济日报5月16日

候任特首梁振英民望弹升,反映其积极落区与励治姿态赢得市民支持,有利他未来借民意推动政策.惟此是双刃剑,因上任前高民望,亦即市民对他上任后表现抱高期望,此考验梁振英能否有效施政,打破高期望易失望的常态.

一项最新民调显示,梁振英的市民支持度由上月下旬的48%,弹升至逾56%.对梁振英而言,自然高兴民望不断上升,因不但代表他的努力得到市民认同,更重要是民意可协助推动施政,例如梁振英近日便连番呼吁市民,向拉布碍政府架构重组的激进泛民议员说不.新政府7月1日上任后,如能维持高民望,当可成为其施政的润滑剂.

然而,市民期望愈高,失望可能愈大,尤其梁振英面对的施政难阻,其实甚大.以叫停双非产子为例,力压私院不收双非孕妇不难,但要禁绝双非闯关却不容易,尤其能否治本,即通过立法、释法或修法不再予双非婴儿港人身份,更存极大疑问.又以打击新界僭建为例,港府昨突然表示会酌情延缓清拆,不会在9月底前提出检控,外界便质疑此是在新界人士极力反对下,政府退让的首步,此自然令市民忧心,新政府未必能贯彻一视同仁打击僭建.除此之外,不论是纾缓行政与立法之间矛盾、增加土地供应遏抑高楼价、制衡两电大加电费、防止港铁大加车费、解决教科书年年加价等问题,都是说不易、做更难.

高民望是好事,但如何善用高民望,并解决种种迫在眉睫的难题,做到强政励治,改善民生,不让市民的高期望变大失望,是梁振英必须迎难而上的大课题.(A10)