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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 09:39 BJT

〔香港股市〕开盘挫跌1.2%,中资金融股成为主要拖累

路透香港5月16日电---香港股市恒生指数周三开低,中资金融股成为主要拖累.上海证券报周三引述知情人士透露,5月前两周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零,而存款则继续流失2,000亿人民币左右.[ID:nSB1548600]

恒生指数.HSI开跌1.2%至19,655.34点.恒生国企指数.HSCE开低1.78%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 沈以文

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