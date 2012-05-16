〔香港个股〕北控集团增持中国燃气股份至14.75%,涉资3.29亿港元

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港5月16日电---据香港证监会的资料显示,北京控股集团周二(15日)增持中国燃气(0384.HK)股份至14.75%,涉资3.29亿港元.
资料显示,北控集团按每股3.83-3.95港元,购入中国燃气约8,326万股股份.本次增持后,其持股升至6.467亿股股份.
北控集团为北京控股(0392.HK)的母公司.
中国燃气周三早盘中段跌3.1%,报3.75港元;大市恒生指数.HSI则跌2.39%.
近日,中国燃气的两大主要股东--英国富地石油FOOI.L与北控集团争相吸纳中国燃气的股份,外界视之为阻挡中国石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)财团收购中国燃气的举动,因后者的出价为低于市价的每股3.5港元.
富地石油现时持有中国燃气17.32%的股份,仍然是最大股东.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
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