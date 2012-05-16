香港已公布经济指标--2012/5/16

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年3月 综合消费物价指数(CPI) +4.9 +4.7 +4.4 2012年3月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3 +4.2 +4.8 2012年3月 零售值 +17.3 +15.6 +26.2 2012年3月 零售量 +13.4 +10.1 +20.2 2012年第一季 本地生产总值(GDP) +0.4 +3.0 +7.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年1-3月 11年12月-12年2月 11年11-1月 3.4% 3.4% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年3月 贸易赤字/盈余 -43.875 -45.786 -40.083 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。