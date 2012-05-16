香港已公布经济指标--2012/5/16

时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年3月 综合消费物价指数(CPI) +4.9 +4.7 +4.4 2012年3月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3 +4.2 +4.8 2012年3月 零售值 +17.3 +15.6 +26.2 2012年3月 零售量 +13.4 +10.1 +20.2 2012年第一季 本地生产总值(GDP) +0.4 +3.0 +7.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年1-3月 11年12月-12年2月 11年11-1月 3.4% 3.4% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年3月 贸易赤字/盈余 -43.875 -45.786 -40.083 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)