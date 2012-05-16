〔表格〕香港华润创业首季净利达13.27亿港元,按年大增54.8%

路透香港5月16日电---香港华润创业有限公司(0291.HK)周三宣布,截至2012年3月31日止首季度业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2012年首季度 2011年首季度(重列)

每股盈利(港元) 0.55 0.36

净利 1,327 857

营业额 33,348 26,671

注:华创业务范围包括零售、啤酒、食品及饮品.该公司与SABMillerSAB.L合资成立华润雪花,以销量计算,华润雪花是中国最大的啤酒企业.(完)

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