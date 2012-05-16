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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 18:56 BJT

〔表格〕香港百盛集团首季度净利按年下降4.9%,至3.12亿元人民币

路透香港5月16日电---香港百盛商业集团有限公司(3368.HK)周三宣布,截至2012年3月31日止的首季度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　 　 　 2012年首季度 2011年首季度

净利 312.25 328.39

营业额 1,443.68 1,340.72

注:百盛集团为中国百货零售商.(完)

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--记者 李珊珊/陈敏; 审校 张喜良

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